Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aslan sevinciyle gelmeden gönülleri fetheden Fransız futbolcu, attığı gollerle de tribünleri coşturmaya devam ediyor. Şu ana kadar Galatasaray formasıyla ligde 15 gol kaydeden Gomis 4 de asist yaptı. Ligde en golcü takım konumundaki Galatasaray’da da aslan payı Gomis’in oldu. 42 gol üreten Cimbom’un neredeyse skorunun yarısında Fransız yıldızın imzası var. 19 gole doğrudan etki eden yıldız futbolcuya bonservis ücreti olarak 2.5 milyon avro ödenmiş, imza parası olarak da yine 2.5 milyon avro verilmişti.



Eren de alkış alıyor

Öte yandan Bafetimbi Gomis’in alternatifi konumundaki Eren Derdiyok da, Fatih Terim’in takımın başına geçmesinden sonra gösterdiği performansla beğeni topluyor. Eren Osmanlıspor’a karşı gol atamasa da, yaptığı müthiş asistle alkış topladı. Eren’in ise daha çok ilk on birde başladığı maçlarda gole katkı yapması dikkat çekti. Tecrübeli santrfor 11’de çıktığı 4 maçın 3’ünde skora katkı yapmayı başardı. Bu maçlarda 2 gol 2 asistle oynayan Eren’in 11’de sahaya çıkıp skora katkı yapamadığı tek maç Başakşehir mücadelesi oldu.

Ayağı uğurlu geldi

Galatasaray, bu hafta futbol, basketbol, voleybol ve su topu branşlarında rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Böylece sarı-kırmızılı takımlar Başkan Mustafa Cengiz’e ‘hoş geldin’ mesajı verdi. Futbol takımı Osmanlıspor’u yenerken, voleybolda erkekler İnegöl Belediye’yi, kadınlar derbide Fenerbahçe’yi devirdi. Basketbolda da hem erkek hem de kadın takımları galip gelirken, su topu takımı da İYİK’i 26-0 gibi skorla adeta ezip geçti.

Fener’e kadar kayıp yasak!

Sezonun ilk 8 maçında sadece Antalya’da fire veren G.Saray’da bu yarıda 2 puan kaybına dahi tahammül yok. Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisine kadar olan 6 maçta da kayıp istemiyor. Kayseri deplasmanında ve önceki gün evinde oynadığı Osmanlıspor maçında kaza yapmayan sarı-kırmızılıların bu süreçteki en zor imtihanı ise önümüzdeki hafta oynanacak Sivasspor karşılaşması olarak görüyor. Terim, derbiye kadar 18 puan kazanmaları halinde rakiplerle arayı açacaklarını öngörüyor. Cimbom sırasıyla Sivas, Antalya, Kasımpaşa, Bursa, Karabük ve Konya ile karşılaşacak.