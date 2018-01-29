Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

İki takımın da kaybetmeye tahammülü olmadığı maçta Trabzonspor, Fenerbahçe’yi ağırladı. Fenerbahçe’nin hedefi ise yeni stattaki ilk buluşmayı da kazanarak zirve iddiasını sürdürmekti. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı olan Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’ın sahaya sürdüğü 11 şaşkınlık verse de ilk yarı boyunca sergilenen performanslar hocanın doğru tercih yaptığının göstergesiydi. Trabzonspor’un temkinli oyunun da etkisiyle Fenerbahçe topla daha fazla oynayan taraf oldu ve öne geçecek pozisyonları da buldu. Top rakibe geçtiğinde bütün oyuncuların savunmaya geçmesi, etkili presle rakibin oyun kurmasını engellemesi tam olarak Kocaman’ın istediği oyun kurgusuydu. İlk 45’te Kucka’nın ıskaladığı top haricinde bordo-mavililer kaleyi göremezken, Fenerbahçe’nin Alper ve İsmail’le bulduğu pozisyonları cömertçe harcaması skor gelişimi engelledi.



Rakipleri sevindirdiler

İkinci yarıya Yusuf-Sosa değişikliğiyle başlayan Trabzonspor oyunu tam anlamıyla domine etmeye başladı. Arjantinlinin ritim kattığı bordo-mavili ekip, organize ve hızlı ataklarla Fenerbahçe kalesine yüklenmeye başlayınca, zaten aksak olan savunmanın yıkılması çok sürmedi. 58’de Abdülkadir’in akıl dolu pasında Kral kafayı Volkan’ın uzanamayacağı yere vurdu: 1-0. Aykut Kocaman’dan hemen Valbuena-Elif hamlesi geldi. Tüm hatlarıyla gol için yüklenen Fenerbahçe’nin kontrolsüz ama arzulu hücumları da sonuç vermekte gecikmedi. 84’te Valbuena’nın kullandığı kornerde Josef beraberliğe kafa attı: 1-1. Kalan dakikalarda iki takım da üstünlüğü sağlayacak fırsatları yakalasa da 90 dakika sonunda sevinen rakipler oldu.

Hasan Ali’den ön libero!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın maç on birine bakanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Tecrübeli teknik adam, Martin Skrtel’in yokluğunda Mehmet Topal’ı stopere çekti. Orta alandaki boşluğu ise sol bek Hasan Ali Kaldırım ile doldurdu! Hasan Ali sahada kaldığı süre içinde şut çekemedi; %54,2 isabetli pas oranı ile bu alanda takımın en kötü yüzdesi olan ikinci oyuncusu oldu. Maç öncesi, “Ben de kararımın sonucunu merak ediyorum” diyen Kocaman futbolcuyu 64. dakikada oyundan çıkardı.