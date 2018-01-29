Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maç sonrası mutlu olmadığını belirten F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Karşılaşma net bir şekilde planladığımız gibi gitti. Çok doğru hamlelerle iyi işler yaptık. Her türlü galibiyete yakın olduğumuz bir oyunu beraberlikle bitirmek zorunda kaldık. Çok üzgünüm. 75-80’den sonra toparlandık, golü bulduk ve pozisyonlar ürettik. Elimizdeki 2 puanı yitirdik diyebilirim” sözlerini kullandı. Maçın hakemi Ali Palabıyık’a yüklenen Kocaman, “Konuşmadan olmayacak. Pereira ve Kucka’nın pozisyonları net kırmızı kart, maç bitecek orada. Ali Palabıyık maçın ikinci yarısını kendi klasında yönetmedi. Palabıyık’ın en önemli yönü kurallara bağlı kalması. Taç pozisyonun ardından; iki taraf için de sıkıntı oldu. Kalitesine uygun bir maç olmadı” serzenişinde bulundu.



Elif’e övgüde bulundu

Transfer konusu sorulan Aykut Hoca şöyle devam etti: “Forvet transferi konuşuluyor ama bizim forvet sıkıntımız yok. Üç stoperimiz vardı, ikisi sakat. Mehmet Topal’ı orta sahadan aldığınız andan itibaren uyum demeyeceğim o bir duvar orada. Bizim arka tarafımızda problem var. Bugün bu net gözüktü. Acil pozisyonumuz stoper, oraya takviye yapmamız gerekiyor”... Makedon futbolcusu Elif Elmas ile ilgili soru üzerine de Kocaman, “Sakatlığı vardı. Milli takımdan sakat gelmişti. Sezonun 2. yarısından itibaren antrenmanlara başladı. Her geçen gün biraz daha kuvvetleniyor uyum sağlıyor. Fenerbahçe için önemli bir futbolcu olacakmış ve bize katkı sağlayacakmış gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.