Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bu sezonki Türkiye Kupası serüvenine 5. turda Grandmedical Manisaspor ile eşleşerek başlayan siyah-beyazlılar, rakibini 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Osmanlıspor'un rakibi olan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadığı ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı. Beşiktaş, yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla Türkiye Kupası çeyrek finalindeki ilk maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 6 Şubat'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.