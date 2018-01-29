Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’da başladı. Trabzonspor karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe, A.Ç. Giresunspor maçı hazırlıklarını 30 Ocak Salı günü Can Bartu Tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.