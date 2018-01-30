Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Karabükspor maçı özeti ve golleri ve Başakşehir Karabük maçı skoru kaç kaç bitti? dakika dakika bu haberde yer alıyor. Süper Lig'in 19. haftasında Arda Turanlı Medipol Başakşehir, lig sonuncusu Karabükspor'u konuk etti. Başakşehir Karabükspor maçı özeti ve golleri ve Başakşehir Karabükspor maçı skoru kaç kaç bitti? bu haberde yer alıyor. Ligde oynadığı 19 maçın ardından 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 42 puanla liderliğe oturan Medipol Başakşehir, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet alarak 9 puanla lig sonuncusu Kardemir Karabükspor ile kendi evinde karşılaştı. Başakşehir, Karabükspor'u ilk 45 dakikada bulduğu 5 golle geçerek liderliği Galatasaray'dan devraldı. İşte Başakşehir Karabükspor maçı özeti ve golleri ve detayları...

BAŞAKŞEHİR KARABÜKSPOR MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAŞAKŞEHİR 5-0 KARABÜKSPOR [GENİŞ ÖZETİ]

M.S. Başakşehir 5-0 kazanarak, puanını 42'ye çıkardı. Karabükspor ise 9 puanda kaldı.

90'Hızlı gelişen atakta topla buluşan Edin Visca'nın ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Çağlar Şahin Akbaba topu uzaklaştırmayı başarıyor.

89'Edin Visca'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Çağlar Şahin Akbaba topu kontrol ediyor.

88'Andrey Bliznichenko'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Volkan Babacan topu kontrol ediyor.

85'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan İshak Doğan'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Anton Kravchenko'nun kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

83'Medipol Başakşehir'de bu dakikada Arda Turan, Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin üst üste yaptığı vuruşlarda Kardemir Karabükspor savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

81'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Edin Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Alexandu Epureanu'nun kafa vuruşunda Çağlar Şahin Akbaba topu uzaklaştırmayı başarıyor.

81'Rijad Bajic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

80'Hakan Aslantaş'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Mahmut Tekdemir kafayla topu uzaklaştırıyor.

77'Sol kanatta defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Arda Turan için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

76'Medipol Başakşehir'de üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Marcio Mossoro oyundan çıkarken, Rijad Bajic yerine giren isim oluyor.

76'Osman Çelik'in ceza sahası dışında uzak bir mesafeden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

75'Kardemir Karabükspor'da üçüncü ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Hamidou Traore oyundan çıkarken, Cem Özdemir yerine giren isim oluyor.

71'Medipol Başakşehir'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Stefano Napoleoni oyundan çıkarken, İrfan Can Kahveci yerine giren isim oluyor.

71'Junior Caiçara'nın sağ kanattan gönderdiği ortasında topu önünde bulan Stefano Napoleoni'nin vuruşu istediği gibi olmayınca top farklı şekilde auta çıkıyor.

64'Karşılaşma bu dakikalarda biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

60'Medipol Başakşehir gole yaklaşıyor. Gael Clichy'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Arda Turan'ın kafa vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.

58'Kardemir Karabükspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Murat Akın oyundan çıkarken, Marius Alexe yerine giren isim oluyor.

58'Ev sahibi Medipol Başakşehir'de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Emre Belözoğlu oyundan çıkarken, Arda Turan yerine giren isim oluyor.

54'Kazanılan serbest vuruşu kullanan Edin Visca'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Çağlar Şahin Akbaba topa hakim olmayı başarıyor.

53'Hızlı gelişen atakta Çağlar Şahin Akbaba, Stefano Napoleoni'nin pasıyla topla buluşan Emmanuel Adebayor'a ceza sahası dışında kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Barış Şimşek tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

52'Sağ kanattan kazanılan korneri Edin Visca paslaşarak kullanıyor. Ardından Junior Caiçara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Osman Çelik kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

50'Hakan Aslantaş'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Junior Caiçara topu uzaklaştırmayı başarıyor.

46'Kardemir Karabükspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Leandrinho oyundan alınırken, Adam Stahl oyuna dahil oluyor.

46'Hakem Barış Şimşek ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk ekip Kardemir Karabükspor başlıyor.

45'Hakem Barış Şimşek ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Medipol Başakşehir'in 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

43'Edin Visca golde asisti yapan oyuncu oluyor.

43'GOL! Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor'un golü ile maçta farkı beşe çıkarıyor. Junior Caiçara, Edin Visca ve Emmanuel Adebayor arasındaki üçlü paslaşma sonrasında topu önünde bulan Emmanuel Adebayor'un, sağ ayağıyla kaleye gönderdiği şık vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşede ağlalarla buluşuyor.

38'Emre Belözoğlu golde asisti yapan oyuncu oluyor.

38'GOL! Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın golü ile maçta farkı dörde çıkarıyor. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba'nın pası kısa düşünce topu önünde bulan Marcio Mossoro pasını Emre Belözoğlu'na aktarıyor. Emre Belözoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Edin Visca altıpas önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, kendisinin maçtaki ikinci takımının dördüncü golünü atmayı başarıyor.

35'Hamidou Traore'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Volkan Babacan topa hakim olmayı başarıyor.

31'Junior Caiçara golde asisti yapan oyuncu oluyor.

31'GOL! Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın golü ile maçta 3-0 öne geçiyor.

30'Maçın geride kalan süresine baktığımızda topla oynama yüzdelerinde ev sahibi Medipol Başakşehir'in üstünlüğü göze çarpıyor.

25'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Edin Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Ferhat Görgülü topu uzaklaştırmayı başarıyor.

20'Edin Visca golde asisti yapan oyuncu oluyor.

20'GOL! Medipol Başakşehir, Gökhan İnler'in golü ile maçta öne geçiyor. Sağ kanatta Leandrinho'nun kaptırdığı top sonrasında Gökhan İnler, Emmanuel Adebayor ve Edin Visca arasındaki paslaşmalar sonrasında topu önünde bulan Gökhan İnler'in, altıpas önünde bekletmeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği vuruşunda meşin yuvarlak Çağlar Şahin Akbaba'nın sağından ağlarla buluşuyor.

18'Leandrinho'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan auta çıkıyor.

16'Medipol Başakşehir bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

12'Hakan Aslantaş'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Alexandu Epureanu kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

7'Emre Belözoğlu golde asisti yapan oyuncu oluyor.

7'GOL! Medipol Başakşehir, Stefano Napoleoni'nin golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Emre Belözoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Stefano Napoleoni'nin, altıpas önünde topun gelişine sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Çağlar Şahin Akbaba'nın yanından ağlarla buluşuyor.

3'Marcio Mossoro'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Junior Caiçara'nın ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda, Çağlar Şahin Akbaba topa hakim olmayı başarıyor.

1'Hakem Barış Şimşek maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Medipol Başakşehir başlıyor.

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Kravchenko, Ferhat, Ishak, Hakan, Hamidou, Murat Akın, Osman, Leandrinho, Bliznichenko, Ergin Keleş

TEKNİK DİREKTÖR: Levent AÇıkgöz

Medipol Başakşehir Kardemir Karabükspor maçı canlı anlatımı ve skoru bu haberde aktarılıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında sahasında lig sonuncusu Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Son 3 maçında galip gelen turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmayı da kazanması halinde puanını 42'ye yükselterek, 19. haftayı Galatasaray'ın 1 puan önünde lider kapatacak.

Ligde oynadığı son 10 maçını kazanamayan Kardemir Karabükspor ise 9 puanla son sırada yer alıyor.

ATTAMAH CEZALI

Medipol Başakşehir'de, geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Joseph Attamah, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Eljero Elia ve Tunay Torun'un durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

CLICHY CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Kardemir Karabükspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Clichy, mücadelede sarı kart görmesi halinde, 20. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.