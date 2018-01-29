Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Vagner Alanya'ya geldiği zaman 'Tatile geldi' dediler ama şimdi Beşiktaş'a transfer oldu.

Hayırlı olsun. Alnımız açık. Vagner'in açıklamasının talihsiz olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzde bugüne kadar hiçbir oyuncunun alacağı kalmamıştır.

Bizde bir maaş alacağı vardı. Umarım o da hatasının farkına vararak talihsiz açıklamasını düzeltecektir."

33 yaşındaki Vagner Love, 2016-2017 sezonunu Aytemiz Alanyaspor formasıyla gol kralı olarak tamamlamıştı.

Vagner Love’un transferi için görüşmelere başlandı

Beşiktaş, Vagner Love’un transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love) 'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır.”