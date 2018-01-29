Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu Nando De Colo, THY Avrupa Ligi'nde ocak ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre De Colo, 2018'de oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Rus ekibi CSKA Moskova'da sergilediği performansla ocak ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Fransız basketbolcu, ocak ayında oynadığı 5 karşılaşmada 18,4 sayı, 4 asist, 3 ribaunt ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

Üçüncü kez ayın MVP'si seçilen De Colo; Juan Carlos Navarro, Vassilis Spanoulis ve Ante Tomic'in ardından bunu başaran 4. basketbolcu oldu.