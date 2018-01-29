Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yarın yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girdi.