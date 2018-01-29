Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, Karabükspor'u konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi takım 5 gol atarken, 5. gole imza atan Emmanuel Adebayor, sevincini asker selamıyla gerçekleştirdi. Adebayor'un gol sevincini bu şekilde yapması tribünleri de coşturdu. Taraftarlar, asker selamı veren Togolu golcüyü alkışlayarak karşıladı.

"HAYATLARINI BİZİM İÇİN FEDA EDEN ASKERLE SAYGIMI GÖSTERDİM"

Yıldız futbolcu gol sevincinin sebebini maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği ropörtajda açıkladı.

Türk askerine olan saygısını göstermek için asker selamı yaptığını söyleyen Adebayor "Hayatlarını bizim için feda eden askerlerimize, onların ailelerine saygı göstermemiz gerekiyor. Onların kayıplarını telafi edemeyiz ama ben de bulunduğum ülkenin askerlerine bu şekilde saygımı göstermek istedim." şeklinde konuştu.