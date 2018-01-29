Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS), İngiliz futbol efsanesi David Beckham'ın ortağı olduğu Miami merkezli kulübü onayladı.

MLS'den yapılan açıklamada, eski futbolcunun sahipleri arasında bulunduğu "Miami Beckham United" adlı gruba, MLS'in 25'inci ekibi olacak ve ABD'nin Miami kentinde mücadele edecek takımı kurmak için onay verdiği bildirildi.

Bonservisinin 2007-2012 yılları arasında MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'de olduğu Beckham'ın sözleşmesinde, ABD'deki futbol kariyerinin ardından MLS'te 25 milyon dolarlık yatırımla yeni bir takım kurma seçeneğinin olduğu belirtildi.

Beckham'ın söz konusu seçeneği Şubat 2014'te uygulamaya koyduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Miami'de kurulacak takımın maçlarını oynayacağı stadyumla ilgili planların da geçen sene netleştiği kaydedildi.

Miami kent merkezinde inşa edilecek stadyumun 25 bin kişi kapasiteli olacağı ifade edilirken, takımın adı ve renklerinin henüz belli olmadığı bilgisine yer verildi.

Takımın sahibi olacak "Miami Beckham United" adlı grubun üyeleri arasında ABD'nin dördüncü en büyük cep telefonu operatörü Sprint'in Üst Yöneticisi (CEO) Marcelo Claure, Japon telekomünikasyon ve internet devi SoftBank'in kurucusu ve CEO'su Masayoshi Son, SoftBank Yönetim Kurulu Üyeleri Jorge ve Jose Mas ile eğlence sektörünün ünlü girişimcilerinden Simon Fuller'in yer aldığı paylaşıldı.

MLS tarihinde hem oyuncu hem de takım sahibi olacak ilk kişi olma unvanını elde eden Beckham, Miami'ye bir futbol takımı getirme hedefinin gerçekleşmesinden ötürü heyecan duyduğunu belirterek, bölgede yerli oyuncuları geliştirmek için özel bir eğitim merkezi kurulacağını söyledi.

2013 yazında aktif futbol yaşamını noktalayan Beckham, 1994'te adım attığı profesyonel kariyerinde ülkesinin Manchester United ve Preston North End, İspanya'nın Real Madrid, ABD'nin Los Angeles Galaxy, İtalya'nın Milan ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarında oynamıştı.

Beckham, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 1996'dan 2009'a kadar 115 kez giymişti.