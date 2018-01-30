Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş sonunda muradına erdi ve Vagner Love’ı renklerine bağladı. Cenk Tosun’un bonuslarla birlikte 27 milyon avroya Everton’a transfer olmasının ardından uzun süre yeni golcüsünü arayan siyah-beyazlılar, Alanyaspor’un gol makinesi Love’ı kadrosuna kattı ama akıllara Beşiktaş’ın hücum planı geldi. Beşiktaş şampiyon olduğu son iki sezonun aksine bu sezon pas oyunundan ziyade daha çok kanattan gelen ortalarla rakip kalede gol arıyor. Cenk Tosun bu sezon kafa golleriyle de dikkat çekmiş, millî golcünün Everton’a gitmesinin ardından kafa gollerine bu defa Talisca devam etmişti. Öyle ki Brezilyalı yıldız bu sezon attığı 5 kafa golüyle bu alanda Süper Lig’in zirvesinde yer alıyor. Quaresma’nın Süper Lig’in en çok orta yapan ismi olmasında Beşiktaş’ın bu sezonki hücum planının etkisi büyük.

Pas oyununu çok seviyor

Bu durumda yeni transfer Vagner Love’ın Beşiktaş’ın oyun tarzına uygun olup olmayacağı merak ediliyor. Brezilyalı golcü Alanyaspor kariyerinde 44 maçta 34 defa fileleri havalandırırken bu gollerin sadece ikisinde kafasını konuşturdu. Kafa golleri konusundaki açığını ceza sahası içindeki etkinliğiyle kapatan 33 yaşındaki oyuncu, özellikle pas oyunlarının ardından isabetli ve sert şutlarıyla rakip takımları cezalandırdı. Vagner Love’ın bu oyun stili ile önceki iki sezondaki Beşiktaş’ın hücum tarzına çok daha uygun olduğu görülüyor. Bu durumda Şenol Güneş’in atak kurgusunu Love’a göre değiştirmesi mümkün. İki sezon önce bonservissiz olarak Monaco’dan Alanyaspor’a transfer olan Vagner Love, geçen sezon 23 gol, 3 asistlik performansıyla gol kralı olmuştu. 33 yaşındaki forvet bu sezon 14 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.

'Hani tatile gelmişti?'

Vagner Love’ın Beşiktaş’a transferi sonrası Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu bir açıklama yaptı. Brezilyalı futbolcunun Alanya’ya tatile geldiğini söyleyenlerin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu “Ama şimdi Beşiktaş’a transfer oldu. Hayırlı olsun. Alnımız açık” dedi.

Aşk sadece filmlerde olurmuş

Beşiktaş, Vagner Love transferi için bir video yayınladı. Bir çok aşk filminin afişinin yer aldığı videoda “Aşk sadece filmlerde olur derler’ ve ‘Bizse Come to Beşiktaş diyoruz” sözleri vardı. Love, siyah-beyazlı formayı giyip Başkan Orman’la poz verdi.

30 numarayı seçti

Alanyas’da 99 numaralı formayı giyen Vagner Love, Beşiktaş’ta ise 30 numarayı tercih etti.

Lisansı çıktı

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor’dan Vagner Love’ı transfer ettiğini KAP’a bildirdi. Lisansı da çıkarılan yıldız oyuncu Şenol Güneş isterse bugün G.Birliği maçında oynayabilir fakat sambacının karşılaşmayı tribünden takip etmesi bekleniyor.