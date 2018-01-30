Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Alex de Souza ile Aykut Kocaman arasında patlak veren kriz, Fenerbahçe’nin efsanevi kaptanının Türkiye’ye buruk vedasıyla sonuçlanmıştı. Sarı-lacivertlilerde benzer bir durum daha adım adım gelişiyor. Aykut Kocaman, sezon başında ısrarla transferini izlediği Mathieu Valbuena’yı, istatiksel başarısına rağmen yedek oturtmakta ısrar ediyor ve Fransız yıldız da bu duruma karşı sesini yükseltiyor. Trabzonspor deplasmanına da kulübede başlayan Valbuena, “Ben buraya yedek oturmaya değil oynamaya geldim” diyerek tepki gösterdi. Antrenman ve maçlarda elinden geleni yaptığını vurgulayan Fransız, “Hocamın kararlarına saygılıyım ve pes etmeyeceğim” ifadesini kullanırken, “Hedefi Dünya Kupası’nda boy göstermek. Bunun için de Fenerbahçe’de iyi şeyler yapmaya mecburum” açıklamasında bulundu.

Önemli olan F.Bahçe

Kocaman ise, Valbuena’yla bir sorununun olmadığını ve olamayacağını belirterek “Benim derdim kazanmaya odaklı bir takım kurmak” ifadesini kullandı. Valbuena özelinde yapılan tartışmaların takıma zarar verdiğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam “Topu alıp yatan çocuklar vardır, futbolu ve topu çok severler. Valbuena bunun tipik örneklerden bir tanesi. Aslında tam bir sokak futbolcusu. Tekme yiyor kalkıyor yine kalkıyor pes etmiyor. Onun bu isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Kendisiyle bir meselem yok” derken “Bazen oyun başlarken, bazen ihtiyaç hâlinde, oyunun gidişatına göre forma giyecek. Çabamız, oyuncularımızı en çok verim alabileceğimiz zaman ve pozisyonda oynatmak” diye konuştu. Kocaman ayrıca “Oyuncular iyi antrenman yapmak ve yüzde yüz antrenörün tercihine göre hareket etmek zorundalar” vurgusunu da yaptı.

Nagatomo ve Paletta sesleri

Kanarya ekonomik sebeplerden dolayı transfer sürecini sessiz geçirirken İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sport, sarı-lacivertlilerin Inter’in Japon sol beki Yuto Nagatomo’yu transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı. Haberde yarın sona erecek transfer sezonu öncesi temasların hızlandığı ve konunun kısa sürede sonuca ulaşacağı belirtildi. Stoper olarak da daha önce gündeme gelen Milan’lı Gabriel Paletta için sona yaklaşıldığı iddia edildi.