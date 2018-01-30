Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 19. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir evinde Kardemir Karabükspor’u farklı yenerken modern futboldan örnekler sergiledi, liderlik koltuğunu G.Saray’dan geri aldı: 5-0. Müthiş oynadı Abdullah Avcı’nın takımı. Topla oynama oranı maç sonunda yüzde 79’a 21’di. Sadece ilk yarıda rakip on sekizde 16 defa topla buluştu Başakşehir, Karabük’te ise bu sayı sıfırdı. Bu iki done maçın özeti gibiydi. Müthiş tek paslarla misafir ekibin başını döndüren ev sahibi henüz 7. dakikada öne geçti. Emre korneri öldürücü noktaya attı, bomboş kalan Napoleoni sert vurdu: 1-0. Dün döktüren Visca 20’de asistledi, Gökhan İnlar plase vuruşuyla Süper Lig’deki ilk golünü attı: 2-0.

Öyle iştahlı ki...

Avcı’nın ekibi attıkça iştahlandı. 31’deki hatalı pası kapan Caiçara uzun menzilli asist yaparken, Visca ok gibi fırladı defans ardına ve golü yapıverdi: 3-0. Bu golün atıldığı bölgede 3 Başakşehirli, 1 Karabüklü oyuncu vardı. 7 dakika sonrasındaki bir yeni hatada daha topu kapan Emre yine defans arkasına bıraktı meşin yuvarlağı ve Karabük savunması yine uyuyordu. Topu Visca kontrol etti, karşısında ise sadece kaleci Çağlar vardı: 4-0. 43’te bu defa asistleyen Visca’ydı; Adebayor nefis bir aşırtmayla ilk yarının skorunu belirledi: 5-0. İkinci yarıda da gol arayan taraf Başakşehirspor’du. Arda ve Visca’yla fırsatlar harcayan Avcı’nın ekibi sakatlık riskini de düşünerek hafif hafif vites düşürdüğü maçtan farklı galibiyetle ayrıldı.

Hayatlarını bu ülke için feda ediyorlar

Başakşehir’in Togo’lu yıldızı Emmanuel Adebayor, karşılaşmanın 43. dakikasında attığı golün ardından asker selamı yaparak Zeytin Dalı Harekatı’na katılan kahraman Mehmetçiklerimize destek verdi. Yıldız futbolcunun gol sevincini bu şekilde yapması tribünleri coştururken izleyenleri duygulandırdı. Adebayor maçın ardından, “Hayatlarını bizim için feda eden askerlerimize, onların ailelerine saygı göstermemiz gerekiyor” diyerek harekatı haince eleştiren bazı çevrelere adeta ders verirken, “Onların kayıplarını telafi edemeyiz ama ben de bulunduğum ülkenin askerlerine bu şekilde saygımı göstermek istedim” sözlerini kullandı.