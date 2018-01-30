Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Everton Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? ile ilgili aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Premier Lig’de Cenk Tosun’lu Everton, Leicester City ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Peki Everton Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? Ligde oynadığı 24 maçın ardından 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 28 puanla 9. sırada yer alan Everton, 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 34 puanla 7. sırada bulunan Leicester City ile kendi evinde karşılaşacak. 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak Everton Leicester City maçı saat 22:45’te başlayacak İşte Everton Leicester City maçı ile ilgili tüm merak ettikleriniz.