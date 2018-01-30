Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Gençlerbirliği özeti golleri izle linki haberimizde. Beşiktaş Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında avantajı lehine çevirdi. Beşiktaş'ın gollerini 21. dakikada Mustafa Pektemek, 74. dakikada penaltıdan Negredo ve 79. dakikada Talisca atarken, Gençlerbirliği'nin tek sayısı 52. dakikada Deniz Yılmaz'dan geldi. İlk kez siyah-beyazlı takımın maç kadrosunda bulunan yeni transfer Vagner Love forma şansı bulamadı. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 6 Şubat’ta Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.



ÖZET İZLE: BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

Bu sezonki Türkiye Kupası serüvenine 5. turda Manisaspor ile eşleşerek başlayan Siyah-Beyazlılar, rakibini 9-0 ve 1-1’lik skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Osmanlıspor’un rakibi olan Kara Kartal, iç sahada oynadığı ilk maçı 4-1 kazanırken, Başkent’te oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Serkan Çınar xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx

Beşiktaş: Tolga xxx, Gökhan xx (Adriano dk. 46 xx), Medel xxx, Vida xxx, Caner xxx, Necip xxx, Tolgay xx (Talisca dk. 63 xxx), Lens xxx, Babel xxx, Mustafa xx (Oğuzhan dk. 69 xxx), Negredo xxx

Yedekler: Fabri, Utku, Pepe, Quaresma, Fatih, Vagner Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gençlerbirliği: Hopf x, Ahmet Oğuz xx, Luccas x (Deniz dk. 46 xx), Palitsevich xx, Alper xx, Uğur x, Diallo x, Khalili xx, Sessegnon x, Serdar Özkan x (Milinkovic dk. 18 xx), Jailton xx (Zeki dk. 65 x)

Yedekler: Taha, Numan, Yıldırım Mert, Ahmet İlhan, Ousmane Ndiaye, İssah, Aydın

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Mustafa (dk. 21), Negredo (dk. 74 pen.), Talisca (dk. 79) (Beşiktaş), Deniz Yılmaz (dk. 52) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Luccas, Palitsevich, Khalili, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Caner, Babel (Beşiktaş)



BEŞİKTAŞ 3-1 GENÇLERBİRLİĞİ (GENİŞ ÖZET)



90' Serkan Çınar maçın son düdüğünü çalıyor ve BeşiktaşGençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla mağlup ediyor.

90' Orta alandaki mücadelede Ryan Babel'in Ahmet Oğuz'a yaptığı sert müdahaleyi Serkan Çınar sarı kartla cezalandırıyor.

90' Ahmet Oğuz'un hava topu mücadelesinde Alvaro Negredo'ya yaptığı hareketi Serkan Çınar sarı kartla cezalandırıyor.

90' Karşılaşmanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 4 dakika ilave ediliyor.

88' Sağ taraftan hızlı gelişen Beşiktaş atağında Adriano, müsait durumdaki Alvaro Negredo'ya pasını gönderiyor. Negredo'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşunu Johannes Hopf kurtarmayı başarıyor.

87' Orta alanda Oğuzhan Özyakup'a sert bir müdahalede bulunan Abdul Khalili için hakem Serkan Çınar sarı kartını gösteriyor.

84' Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Jeremain Lens'in ortasına Anderson Talisca hareketleniyor ancak öncesinde top oyun alanının dışına çıkıyor.

83' Sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Jeremain Lens'in ortasını Gençlerbirliği savunması kafayla uzaklaştırıyor.



79' GOOOLLL!!! Beşiktaş, Anderson Talisca'nın golüyle farkı ikiye çıkartıyor. Johannes Hopf'un hatalı pasında topu kapan Talisca bekletmeden ceza alanı dışından aşırtma vuruşunu yapıyor ve topu ağlara gönderiyor. Talisca'nın şık golü ile skor 3-1'e geliyor.



77' Palitsevich orta alanın taç çizgisine yakın bölgesinde Oğuzhan Özyakup'a yaptığı sert faul sonrasında Serkan Çınar sarı kartını Palitsevich için gösteriyor.

76' Palitsevich'in Oğuzhan'a yaptığı hareketin ardından Caner Erkin'in müdahalesine Serkan Çınar sarı kartını gösteriyor.

74' Beşiktaş'ta penaltıyı kullanmak için topun başına geçen isim Alvaro Negredo.

74' GOOOLLL!!! Beşiktaş, Alvaro Negredo'nun penaltı vuruşundan kaydettiği gol ile yeniden öne geçiyor. Negredo'nun sol ayağıyla yaptığı yerden düzgün vuruşta top ağlarla buluşuyor. Durum şimdi 2-1.



73' Direkten dönen topun ardından altı pasın içerisinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'a Syarhey Palitsevich'in yaptığı müdahalede hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösteriyor.

72' Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği topu ön direkte Gençlerbirliği savunması uzaklaştırıyor.

69' Beşiktaş'ın maçtaki son oyuncu değişikliğinde Mustafa Pektemek oyundan alınırken Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oluyor.

68' Hızlı atağa çıkmaya çalışan Beşiktaş topu kaybediyor. Ahmet Oğuz'un pasında topla buluşan Deniz Yılmaz'ın ceza alanı dışından vuruşunu Tolga Zengin kontrol ediyor.

65' Ceza alanı içerisinde Anderson Talisca'nın pasında topla buluşan Negredo dönerek sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top kalecinin solundan auta gidiyor.

65' Konuk takımın maçtaki son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jailton Paraiba oyundan alınırken Zeki Yavru oyuna dahil oluyor.

65' Ahmet Oğuz'un uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Marko Milinkovic için ofsayt bayrağı kaldırılıyor.

63' Şenol Güneş oyuncu değişikliğiyle maça müdahale ediyor. Tolgay Arslan oyundan alınırken Anderson Talisca oyuna dahil oluyor.

62' Marko Milinkovic'in ceza alanı sol tarafında yaptığı ortayı Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.

59' Mustafa Pektemek'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Tolgay Arslan pasını Negredo'ya gönderiyor. Negredo'nun topu ıskalamasının ardından arkasında bulunan Jeremain Lens topla buluşuyor. Lens'in müsait durumda yaptığı vuruş yandan auta çıkıyor.

57' Sağ taraftan Adriano'nun kullandığı taç atışında ceza alanı içinde topla buluşan Negredo'nun dönerek yaptığı vuruş kalecinin solundan auta gidiyor.

55' Sağ taraftan kazanılan köşe vurulunda topun başına geçen Stephane Sessegnon'un ortasını Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.

55' Stephane Sessegnon'un pasında ceza alanı sol iç tarafında topla buluşan Alper Uludağ'ın vuruşunda top Beşiktaş savunmasına çarparak kornere gidiyor.

52' Gençlerbirliği'nin golünde asisti yapan isim Marko Milinkovic oluyor.



52' GOOOLLL!!! Gençlerbirliği, Deniz Yılmaz'ın golüyle karşılaşmada beraberliği yakalıyor. Orta alanda gelişen Gençlerbirliği atağında Stephane Sessegnon, savunma arkasına sarkan Marko Milinkovic'e pasını gönderiyor. Milinkovic bekletmeden pasını müsait durumdaki Deniz Yılmaz'a veriyor. Deniz Yılmaz'ın vuruşunda top ağlarla buluşuyor.



51' Ani gelişen Beşiktaş atağında ceza alanına giren Ryan Babel çalımın ardından pasını müsait durumdaki Alvaro Negredo'ya aktarıyor. Alvaro Negredo'nun vuruşu kalecinin sağından auta gidiyor.

48' Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı taç atışı sonrasında topla buluşan Ryan Babel'in ceza alanı sol ön çaprazından yaptığı ortayı konuk takım savunması uzaklaştırıyor.

46' Konuk ekip ikinci değişikliğini gerçekleştiriyor. Luccas Claro oyundan çıkarken yerine Deniz Yılmaz oyuna dahil oluyor.

46' Beşiktaş ikincini yarının başında ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Gökhan Gönül oyundan alınırken Adriano Correia oyuna dahil oluyor.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla başlıyor.

45' Serkan Çınar ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Beşiktaş, Mustafa Pektemek'in ayağından bulduğu golle soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor.

45' İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

45' Ryan Babel'in ceza alanı sağ ön tarafından yaptığı etkili ve sert vuruşu konuk takım kalecisi Johannes Hopf kurtarıyor.

44' Caner Erkin'in kendi yarı alanından savunmanın arkasına sarkan Jeremain Lens'e gönderdiği uzun pas için ofsayt bayrağı kalkıyor.

42' Gökhan Gönül'ün Marko Milinkovic'e yaptığı faul sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Stephane Sessegnon'un ortasını yakın direkte Negredo kafayla uzaklaştırıyor.

40' Orta alanın ortalarında başlayan konuk takım atağında Jailton'un pasında topla buluşan Diallo'nun kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruş auta gidiyor.

38' Ceza alanı ön tarafında Caner Erkin'in pasında topla buluşan Mustafa Pektemek'in ara pasına hareketlenen Alvaro Negredo saha bitiş çizgisi yakınlarından kaleye doğru vuruşunu yapıyor ancak kaleye paralel giden topu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırıyor.

37' Orta alandan gönderilen uzun pasa hareketlenen Caner Erkin'in ceza alanı dışı sol tarafından yaptığı ortayı yakın direkte Diallo kafayla uzaklaştırıyor.

34' Orta alanda ani gelişen konuk takım atağında Diallo'nun uzun pasında topla buluşan Jailton'un ceza alanı sol tarafından yerden yaptığı vuruş kalecinin sağından auta çıkıyor.

32' Caner Erkin ceza alanı sağ ön tarafında savunmanın arkasına doğru hareketlenen Alvaro Negredo'ya pasını gönderiyor ancak Negredo topa yetişemiyor.

32' Alper Uludağ'ın elle oynama ihlalinin ardından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin'in ceza alanı sağ ön çaprazından yakın direğe doğru ortaladığı topu Gençlerbirliği savunması kafayla uzaklaştırıyor.

27' Tolgay Arslan'ın Sessegnon'a yaptığı faul sonrasında ceza alanı sol yan tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Stephane Sessegnon'un ceza alanına ortaladığı topu Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.

25' Sağ taraftan kazanılan üst üste ikinci köşe vuruşunda topun başına geçen Caner Erkin'in ceza alanı ön tarafına doğru yaptığı ortayı Uğur Çiftçi kafayla uzaklaştırıyor.

24' Ceza alanı sağ ön tarafında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin'in sert ve etkili vuruşunda konuk takım kalecisi Johannes Hopf gole izin vermiyor.



21' GOOOLLL!!! Ev sahibi ekip Mustafa Pektemek'in golüyle karşılaşmada 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sol taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortada Mustafa Pektemek'in ilk şutunu Hopf kurtarıyor ardından topu önünde bulan Tolgay Arslan vuruşunu yapıyor, Mustafa Pektemek'in dokunuşunu Uğur Çiftçi kale çizgisi üzerinde engelliyor ardından Mustafa Pektemek önünde kalan topa tekrar vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor.



18' Luccas Claro, Ryan Babel'e orta alan çizgisi üzerinde arkadan yaptığı sert hareket sonrasında hakem Serkan Çınar tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

18' Konuk takımda sakatlanan Serdar Özkan'ın yerine Marko Milinkovic oyuna dahil oluyor.

18' Serdar Özkan'ın sakatlığı nedeniyle karşılaşma kısa bir süreliğine duraklıyor.

16' Orta alanda kaptırılan topa hareketlenen Mustafa Pektemek'i konuk ekipten Abdul Khalili faulle durduruyor.

13' Kendi yarı alanında kazandığı topla hızla Beşiktaş yarı alanına doğru hareketlenen Stephane Sessegnon'un ceza alanı sağ ön tarafından, uzaktan yaptığı vuruşu Tolga Zengin kontrol ediyor.

10' Orta alanda gelişen konuk takım atağında ceza alanı sağ ön tarafından Beşiktaş ceza alanına doğru gönderilen orta kaleci Tolga Zengin'de kalıyor.

7' Sol taraftan gelişen Gençlerbirliği atağında Jailton Paraiba'nın pasına hareketlenen Serdar Özkan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

6' Karşılaşmanın ilk dakikaları itibariyle her iki takımın da birbirlerine üstünlük kurma çabaları sonuçsuz kalıyor.

3' Orta alanda başlayan Beşiktaş atağında Jeremain Lens'in ceza alanına girmeden sağ taraftan yaptığı orta hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1' Karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar düdüğünü çalıyor ve maç konuk takım oyuncularının vuruşuyla başlıyor.

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

20:30'da başlayan Beşiktaş Gençlerbirliği maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanırken, mücadeleyi Serkan Çınar yönetiyor.

ŞENOL GÜNEŞ VE PEPE, UEFA'NIN VİDEO ÇALIŞMASINA KATILDI

Öte yandan, teknik direktör Şenol Güneş ile tecrübeli futbolcu Pepe, UEFA'nın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Şampiyonlar Ligi için özel olarak gerçekleştirdiği video çalışmasının çekimlerinde yer aldı. Güneş ile Pepe'nin UEFA'ya verdiği özel röportaj ve gerçekleştirilen çekim, şubat ayında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde yayımlanacak.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Ocak Salı günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, top kapma oyunundan sonra çift kale maç yaptı.Tedavilerine devam edilen Elvis Manu ve kaleci Nihat Şahin, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kart cezalısı Petar Skuletic'in forma giyemeyeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-siyahlılar, idmanın ardından İstanbul'a gidecek.

2003’TEN BU YANA EVİNDE YENİLMİYOR

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Ankara ekibi karşısında evinde oynadığı maçlarda ise büyük üstünlük sağlıyor. Siyah-beyazlıların sahasında oynanan 56 mücadelede Beşiktaş 35 galibiyet elde ederken, 18 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği, rakibini deplasmanda 3 kez yenebildi. Son olarak Beşiktaş’ın 100. yılında Ersun Yanal’ın çalıştırdığı Ankara ekibi, normal süresi 3-3 biten Türkiye Kupası mücadelesinde Beşiktaş’ı deplasmanda 4-3 yenmeyi başarmıştı. Gençlerbirliği bu maçın ardından deplasmanda oynadığı mücadelelerde galibiyet alamadı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 114 karşılaşmada ise Beşiktaş 65 galibiyet alırken, Gençlerbirliği ise 14 kez kazandı. 35 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

ŞENOL GÜNEŞ - ÜMİT ÖZAT KARŞI KARŞIYA

Gençlerbirliği’nde tekrar göreve gelen Ümit Özat, geçtiğimiz sezon Vodafone Park’ta oynanan ve Beşiktaş’ın 3-0 kazandığı maçta Şenol Güneş’le yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Şenol Güneş, maç esnasında yanına gelen Ümit Özat için, “Herhalde elimi öpmeye gelmiştir” ifadelerini kullanmış, Özat da Şenol Güneş’in bu cümlesinin ardından, “Bir daha elini öpmem. 80 yaşından sonra İstanbul’a gelince değişmiş” cevabını vermişti. İki teknik adam, yaşanan bu tartışmanın ardından uzun süre sonra ilk kez karşı karşıya gelecek.