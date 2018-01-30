Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Vida'nın gelmesinin ardından ikinci plana düşen Dusko Tosic'in yönetimden zam istediği, Sırp savunmacının bu talebine başkan Fikret Orman'ın sert çıktığı ifade edildi.

Habertürk'ük iddiasına göre, Vida'nın yıllık kazancı 3 milyon euroyu örnek gösterip kendi yıllık kazancının da 1 milyon 750 bin euroya çekilmesini isteyen Tosic ile başkan Fikret Orman arasında şu diyalog geçti;

TOSIC: ALDIĞIM PARA AZ

"Bu takımın önemli bir parçasıyım. Şu an aldığım para bu şartlarda az. Rakamın yükseltilmesini istiyorum."

FİKRET ORMAN: İKİNCİ KEZ ZAM VEREMEYİZ

"Sana daha önce zam yaptık. İkinci kez zam istemen kabul edilecek bir durum değil. Bu parayla devam edeceksin. Sana fazla veren kulüp varsa bonservis ücretini getir, git."

"HERKES HAK ETTİĞİNİ KAZANIYOR"

Başkan Orman'ın yönetici arkadaşları ile yaptığı görüşmede ise, "Kimseye taviz verilmeyecek. Herkes hak ettiği parayı kazanıyor. Tosic'e teklif varsa satalım." şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

TRABZONSPOR'DAN TEKLİF ALDI

Dusko Tosic'in Gençlerbirliği'nden transfer edildiğinden bu yana bir kez zam almış ve ücreti 900 binden 1 milyon 200 bin euroya revize edilmişti. Son dönemde adı Trabzonspor'la geçen Sırp oyuncunun bordo-mavili kulüpten 2.2 milyon euroluk bir teklif aldığı iddia edildi.