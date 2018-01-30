Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano Victor de Paulo, şampiyonluk yarışında taraftar desteğinin önemine değinerek, sarı-lacivertlilerden kendilerini cesaretlendirmelerini istedi. Giuliano, Fenerbahçe dergisinin şubat ayı sayısında yer alan röportajında şampiyonluk yarışı, sakatlık durumu ve 2018 FIFA Dünya Kupası hakkında açıklamalar yaptı. Fenerbahçe taraftarlarının desteğine ihtiyaçları olduğuna değinen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Taraftarlarımızın tezahüratlarının hepsi kulağıma güzel geliyor. Özellikle adımızı söyleyerek bizi tribünlere çağırmaları çok hoşuma gidiyor. İkinci yarıda bizi desteklemeye, teşvik etmeye devam edin. Çünkü şampiyonluk yarışında bizim için önemli olan taraftarların desteği. Bizi destekleyin, cesaretlendirin ve stadı doldurun çünkü ancak birlikte şampiyon olabiliriz." ifadelerini kullandı.



Deneyimli futbolcu, sezon başında zor zamanlar geçirdiklerini anlatarak, "Daha sonra teknik direktörümüz oyun sistemimizde bazı değişiklikler yaptı ve biz de daha iyi oynamaya başladık. Daha iyi sonuçlar aldık. Ben de oynamaktan keyif aldığım orta bölgeye daha yakın bir pozisyona geçtim. Şükürler olsun ki her şey yolunda gitti. Teknik direktörümüz de bana olan güvenini hissettirdi. Bu da takımdaki herkesin bana olan güveni ile benim gelişmemi ve daha istekli olmamı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.



"Tam iyileşmem adına ne gerekiyorsa yapacağız"

Süper Lig'in 18. haftasındaki Göztepe maçında omzu çıkan ve yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek Brezilyalı oyuncu, sahalara dönmek için acele etmeyeceğini aktardı. Sakatlıkların futbolun doğasında olduğuna değinen Giuliano, "Çok daha ciddi bir şey olmadığı için şanslıyım. Sağlık heyetinin belirlediği program doğrultusunda aceleci olmadan tam iyileşmem adına ne gerekiyorsa yapacağız ve kaldığım yerden devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.



"Türkçe cümle kurmakta zorlanıyorum"

Giuliano, cümle kurmakta zorlandığını ancak Türkçe konuşmak için çalıştığını ifade etti. Rus savunma oyuncusu Roman Neustaedter'in Türkçe öğrenme azmine değinen Giuliano, "Türkçe cümle kurmakta zorlanıyorum ama telaffuzu kolay gelen her kelimeyi tekrarlamaya çalışıyorum. Bu konuda Roman'ı örnek alıyorum. Onun Türkçe öğrenme azmi alkışı hak ediyor. Zamanla ben de çok daha iyi konuşacağım." ifadelerini kullandı.