Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konyaspor, Samuel Et'oo transferinde mutlu sona ulaştı. Daha önce Eto'o ile görüşmeleri sonlandıran Kırmızı Beyazlılar, bugün golcü oyuncu ile anlaştı. Atiker Konyaspor'la anlaşan tecrübeli golcüyeni takımıyla bir yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.