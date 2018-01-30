Atiker Konyaspor, Samuel Et'oo transferinde mutlu sona ulaştı. Daha önce Eto'o ile görüşmeleri sonlandıran Kırmızı Beyazlılar, bugün golcü oyuncu ile anlaştı. Atiker Konyaspor'la anlaşan tecrübeli golcüyeni takımıyla bir yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Samuel Eto'o, Atiker Konyaspor'a transfer oldu
30.01.2018 - 19:22 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 19:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atiker Konyaspor, Samuel Eto'o'yu renklerine bağladı. Kırmızı Beyazlılar, Kamurunlu golcü ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Etiketler : eto,konyaspor,süper lig,transfer,
540244 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/540244.aspx
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PTT 1. Lig
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A.
P.
1
Başakşehir
19
13
3
3
39
18
21
42
2
Galatasaray
19
13
2
4
42
23
19
41
3
Fenerbahçe
19
10
7
2
37
22
15
37
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Trabzonspor
19
8
7
4
36
31
5
31
6
Kayserispor
19
8
7
4
27
22
5
31
7
Göztepe
19
9
4
6
32
29
3
31
8
Sivasspor
19
8
3
8
24
29
-5
27
9
Malatyaspor
19
7
5
7
22
24
-2
26
10
Bursaspor
19
7
4
8
29
25
4
25
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
-4
21
13
Akhisarspor
19
5
6
8
24
32
-8
21
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
16
Antalyaspor
19
4
6
9
21
34
-13
18
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
19
2
3
14
14
36
-22
9
20. Hafta Maçları
2.2.2018
Bursaspor - Beşiktaş
3.2.2018
Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
3.2.2018
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
4.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Alanyaspor
4.2.2018
Kasımpaşa - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.2.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Kayserispor
4.2.2018
Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir Fk
4.2.2018
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
5.2.2018
Trabzonspor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
19
11
5
3
34
17
17
38
2
Ç. Rizespor
19
11
4
4
39
24
15
37
3
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
35
4
Giresunspor
19
8
7
4
26
18
8
31
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
29
6
İstanbulspor
19
8
5
6
22
19
3
29
7
Boluspor
19
8
3
8
23
18
5
27
8
Adanaspor
19
7
6
6
22
27
-5
27
9
Gazişehir G.Ant
19
6
8
5
26
15
11
26
10
Altınordu
19
7
5
7
28
26
2
26
11
Elazığspor
19
7
5
7
26
24
2
26
12
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
13
Samsunspor
19
5
7
7
18
25
-7
22
14
Adana Demirspor
19
5
5
9
23
29
-6
20
15
Eskişehirspor
19
5
6
8
34
32
2
18
16
Denizlispor
19
4
5
10
20
30
-10
17
17
Grandmedical Manisaspor
19
6
2
11
21
32
-11
11
18
Gaziantepspor
19
1
4
14
7
49
-42
4