Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'a golcüsü Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi.

ADALESİNDE YIRTIK VAR



Fenerbahçe maçında sakat olmasına rağmen forma giyen Burak Yılmaz'ın adalesinde yırtık tespit edildi. Milli futbolcu 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

GENÇLER VE GÖZTEPE MAÇINDA YOK



Burak Yılmaz, içerdeki Göztepe ve deplasmandaki Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 19. hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında gol atan Burak Yılmaz, sakatlığında rağmen fedakarlık gösterip mücadeledeki yerini almıştı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın yokluğunda Hugo Rodallega ve Dame N'Doye ikilisinden birini tercih edecek.