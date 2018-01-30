Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto’o ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi.