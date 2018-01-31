Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinde Ersun Yanal’lı kötü gidiş Rıza Çalımbay’la iyiye dönmüş ve “fırtına” havasına geçmişti ki son maçlara ve gelinen noktaya bakıldığında durumun hiç de iyi olduğu söylenemez. Yarışın uzağında kalan bordo-mavililer seri galibiyetle kendine gelip tekrar potaya girmişti. Ancak ilk yarının sonundaki Karabük beraberliği kan kaybının başlangıcı oldu. Sonrasında Konya karşısında önce kupaya erken veda edilmesi ardından ligde son dakikalarda galibiyetin kaçması ve son olarak da Fenerbahçe beraberliği can sıkıcı gelişmeler olarak ön plana çıktı. Bir anda çifte hedefin olduğu sezonda tek hedef olan lige kalındı ancak zirveden de uzaklaşıldı. Trabzonspor, 2017-2018 sezonunu kupasız kapatırsa, üst üste 8’nci sezonu kupa sevinci yaşamadan tamamlamış olacak ki camianın böyle bir sabrı olduğunu söylemek zor.



Çok kritik bir sınav

50. kuruluş yıl dönümünde önemi kat be kat artan bir maç var şimdi Trabzonspor’un önünde. O da Göztepe mücadelesi. Karadeniz ekibi bu hafta da içeride oynayacak. Muhtemel bir galibiyet umutları yeniden artırırken yenilgi ve beraberlik halinde ise hayallere erken nokta konacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay, kulübün fotoğrafını çekip kurulumdaki yanlışları işaret ederken devre arası transfer döneminde de sezon başının sancıları çekildi. Mas’ın ayrılığı sonrası sol bek takviyesi (Novak) yapıldı ama kanat bölgesine Burak’ın gol yükünü hafifletecek isim alınamadı. Rıza Çalımbay da mevcut isimlerden en yüksek verimi almaya çalıştı ve hâlâ da çalışıyor.

Hayallerinin peşinden git

Trabzonspor’un ve Türk futbolunun yükselen değeri Yusuf Yazıcı 21. yaşına girerken yakın arkadaşları, ailesi ona doğum günü sürprizi yapmıştı. Aile içinde yapılan kutlamayı sosyal medya hesabından paylaşan genç yeteneğe bir de özel ve güzel mesaj vardı. İngiltere’den gelen o mesaj Almanya Millî Takımı’nın da formasını giyen gurbetçi oyuncu Mesut Özil’e aitti. Ve içeriği de “Türk futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olan Yusuf Yazıcı, doğum günün kutlu olsun. Hayallerini peşinden gitmeye devam et ve kendine inanmaktan vazgeçme” şeklindeydi.