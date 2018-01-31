Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin Trabzon deplasmanından 1 puanla dönmesi, teknik direktör Aykut Kocaman’a yönelik eleştirilerin tavan yapmasına sebep oldu. Ozan Tufan’ı kadro dışı bırakan Kocaman’ın, bu bölgede Hasan Ali’yi kullanması, skora en çok katkı yapan isim olan Valbuena’yı bir defa daha yedek soyundurması hocaya olan tepkileri körükledi. Ancak tecrübeli teknik adam “Benim önceliğim her zaman Fenerbahçe” diyerek duruşundan taviz vermeyeceğini vurguladı. Ozan’a açık cephe alan Kocaman, yaptığı asistle beraberliği getiren Valbuena’nın maçlara kulübede başlamasıyla ilgili tepkilere kulak tıkarken “Kimse kişisel kaprislere teslim olmamızı beklemesin” diyerek tavrını ortaya koydu.



Sürpriz görüşme

Teknik direktörlük kariyeri boyunca, isimlere değil hak edenlere forma verdiğini belirten Kocaman “Her takımın bir oyun kurgusu, disiplini vardır. Oyuncular da buna uymak zorundadır. Futbolda başarı ancak bu şekilde mümkün olur. Bizden beklenen Fenerbahçe’yi hak ettiği yere, zirveye taşımamız. Gereken neyse yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Şampiyonluğa ulaşacağımızdan da şüphemiz yok” sözlerini kullandı. Kocaman taviz vermeyeceğini böyle dile getirirken dün beklenmedik bir gelişme oldu. Sarı-lacivertli yönetim Ozan Tufan’la bir görüşme yaptı. Görüşme sonrasında millî futbolcunun ara transferde takımdan ayrılmamasına karar verildi. Oyuncuya af geleceği konuşulurken Kocaman’ın bu karara nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

Söz konusu Fener’se...

Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe dergisindeki makalesinde duygusal bir yazı kaleme aldı. Şubat ayının kendisi için birçok ilki barındırdığını hatırlatan Yıldırım, 20 yıl önce bir şubat ayında başkan seçildiğini hatırlatırken, 3 Temmuz sürecinde de ilk duruşmanın yine şubat ayında yapıldığını vurguladı. Başkan, forma sponsorluk anlaşması için ise “Mehmet Ali Aydınlar’a ticarî hiçbir karşılık beklemeden göreve icabet ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Söz konusu Fenerbahçe ise geri kalan her şey bizim için teferruattır” diyerek tartışmalara noktayı koydu.