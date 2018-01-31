Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli forma altında iyi başlangıç yapan kiralık oyuncular genellikle sakatlık kâbusu yüzünden beklentileri karşılayamadan evlerine dönüyor. Fenerbahçe’nin üst üste iki sezon kiraladığı Brezilyalı kaleci Fabiano bağları kopunca ülkesine dönmüştü. Markovic ise seri sakatlıklardan yakasını kurtaramadığı için katkı sağlayamadı. Lens çok iyi başlamıştı ama o da millî takımda yaşadığı sakatlığın ardından düşüş yaşadı. Karavayev ise tam anlamıyla bir hayal kırıklığıydı. Bu sezon ise mükemmel bir giriş yapan Janssen sakatlığa teslim olarak kiralık kâbusunun sürmesine sebep oldu. Neto da kötü formuyla beklentileri karşılayamadı.

Pas ve taktik çalıştılar

Fenerbahçe, Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarını dün akşamki çalışmasıyla tamamladı. Aykut Kocaman yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Takım akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul’dan Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi. Coşkuyla karşılanan kafile Giresun’a giderek konaklayacağı otele yerleşti.