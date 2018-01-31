Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği’ni evinde 3-1’le geçti. Siyah-beyazlılar maça Negredo ve Mustafa Pektemek’le çift forvet başladı. Q7’nin yerine Lens, Talisca’nın bölgesinde Oğuzhan vardı. Stoperde Vida-Medel, ön liberoda Tolgay-Necip ikilisi görev aldı. Maçta 20. dakikaya kadar kaleye şut çekemeyen Beşiktaş’ın golü Mustafa Pektemek’ten geldi: 1-0. Maçtaki belki de en güzel hareketi 23’te Negredo yaptı. İspanyol golcü orta sahanın sağ çizgiye yakın olan bölgesinden sırtı dönük olmasına rağmen vole pası ile sol kanattaki Babel’i pozisyona soktu. Hollandalının pasında Lens’in kale ağzından yaptığı vuruşu Hopf kurtardı.



Talisca bitirdi

Şenol Güneş sakatlanan Gökhan Gönül’ün yerine Adriano’yu sağ beke alarak başladı ikinci yarıya. Gençler’in golü de o kanattan geldi. Negredo’nun 50’de bomboş pozisyonu kaçırmasının ardından oyuna ikinci yarıda giren Deniz Yılmaz cezayı kesti: 1-1. Tolgay-Talisca ve Pektemek-Oğuzhan değişikliklerinin ardından 73’te kazanılan penaltı vuruşunu Negredo gole çevirip Beşiktaş’ı yeniden öne geçirdi. Son 2 maçta 4 gol atan Talisca fileleri havalandırmaya devam etti. Brezilyalı yıldız, kaleci Hopf’un inanılmaz hatasıyla önünde bulduğu topu aşırtma vuruşuyla ağlara göndererek skoru belirledi: 3-1. Bu maçın rövanşı 6 Şubat Salı günü Ankara’da oynanacak.

Golünü attı selamı çaktı

Attığı golden sonra asker selamı veren Mustafa Pektemek maçı değerlendirirken, “İç saha avantajını iyi kullanmalıydık. Gol yemeden kazanmak istiyorduk. Ankara’daki maçı ciddiye almalıyız. Sonuçta iki ayaklı bir tur” derken, “Sezon sonu tekrar şampiyon olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Küçük insanlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Tamamen biz üstündük. İkinci yarıda beklenmeyen bir gol yedik. Bu bizim için hayal kırıklığıydı. Maç daha farklı bitmeliydi” derken, Ümit Özat’la olan gerginlik için de, “Rakip antrenörün benimle bir derdi niye olsun. Saygısız olduğumuzu söylediler ama nasıl bir saygısızlık bilmiyorum. Ayakkabıları yoktu, 10 çift ayakkabı verdik onlara. Hatta bizi yenselerdi bizim ayakkabılarımızla yeneceklerdi. Kavga eden takımla uğraşırsanız olmaz, küçük insanlarla uğraşırsanız küçük kalırsınız” şeklinde sert ifadeler kullandı.

Çirkinleştirdi!

Şenol Güneş’le maç öncesi ve sırasında göz göze bile gelmeyen G.Birliği’nin çalıştırıcısı Ümit Özat karşılaşmanın ardından sert ifadeler kullandı. Maçı değerlendirirken, “Oyunu dışarıdan çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu” diyerek Şenol Güneş’e gönderme yapan Özat, kimi kast ettiği sorulduğunda, “Anlamak isteyen anlar” karşılığını verdi. Özat, “Maç oynanıyor. Kenardan biri (Güneş) hakeme bunları Fenerbahçe maçlarında veriyorsunuz diyor. Adam Fenerbahçe’yle kafayı bozmuş. Bize nasıl saygı gösteriliyorsa, biz de aynı saygıyı Ankara’da göstereceğiz” dedi.