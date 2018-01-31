Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de Başakşehir fırtınası esiyor. Şampiyonluk kovalayan ‘üç büyüklerin’ tökezlemesini umduğu turuncu-lacivertliler, aksine her geçen hafta zirvedeki yerini daha da pekiştiriyor. Transfere milyon avrolar harcadıkları halde hocalarının kadro derinliğinden yakındığı üç büyüklerin aksine Başakşehir, ‘zengin’ yedek kulübesiyle de parmak ısırtıyor. İşin takdir edilecek tarafı ise bu zengin kadronun neredeyse bedavaya kurulmuş olması. Zira ilk yarıyı lider bitiren, ikinci yarıya da müthiş bir başlangıç yaparak koltuğunda oturmaya devam eden Başakşehir bu sezon transferde sadece 3,6 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Sadece 3 oyuncu bonservis parası ödenerek alınırken, dünyaca ünlü yıldızlar bedelsiz olarak kadroya katıldı.

Yedi oyuncu bedelsiz alındı

Başakşehir, Kerim Frei için 1,5 milyon avro, Elia için 1,1 milyon avro, genç Atabey için de 1 milyon avro bonservis bedeli kasasından çıkardı. Mevlüt Erdinç, Tunay Torun, Mert Günok, Chedjou, Gökhan İnler, Cilchy gibi isimler bedelsiz olarak kadroya katılırken, takımda sadece Arda Turan ve Bajic kiralık olarak forma giyiyor. Başakşehir’in en pahalı 11’inin piyasa değeri 58,25 milyon avroyu buluyor. Transfermakrt’ın verilerine göre takımın toplam piyasa değeri ise 83,9 milyon avro. Son oynanan Karabük maçında yeni transferler Arda ve Bajic’in de yer aldığı yedek kulübesi “Bu kadro derinliği üç büyüklerde bile yok” dedirtecek cinstendi. Başakşehir, haftalar süren istikrarıyla başarılı kadronun ucuza kurulabileceğini de göstermiş oldu.