Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Mali darboğaz Galatasaray’ı içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Dünya markası Galatasaray, ara transfer döneminde transfer yapabilmek ve mevcut oyuncuların paralarını ödeyebilmek için takımın en önemli isimlerinden Badou Ndiaye’yi satmak zorunda kaldı. Senegalliyi 17 milyon avroya İngiliz kulübü Stoke City’ye satan sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde son 24 saate girilirken ihtiyaç duyduğu transferleri gerçekleştirmeye çalışıyor. Ada ekibinden 10 milyon avroyu nakit alacak sarı-kırmızılılar bir nebze olsun finansal anlamda hareket alanı buldu.



Para yönetilemedi

Galatasaray’ın yeni yönetimi transfer yapamayacak kadar vahim bir tabloyla karşı karşıya kaldı ancak acı olan bu noktaya nasıl gelindiği... Öyle ki ara transfer bile son güne kaldı. Dursun Özbek dönemi incelendiğinde sadece oyuncu satışından yaklaşık 50 milyon avro para kazanıldığı görülüyor. Özbek döneminde 12 futbolcusunun bonservisinden para kazanan sarı-kırmızılıların bu parayı yönetemediği ortaya çıkmış durumda. Gelir tablosuna sadece Bruma ve Burak Yılmaz transferlerinden toplamda 23 milyon avro ekleyen Galatasaray’ın, hamle yapamayacak duruma gelmesindeki soru işaretleri her geçen gün artıyor. Yeni yönetim ‘arşiv’ belgelerini inceleyerek açık bulmaya çalışıyor...

Son samuray Nagatomo

G.Saray’da Ndiaye’nin transferi bitip para işi çözülünce apar topar sol beke takviye gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı takım Inter’in Japon savunma oyuncusu Yuto Nagatomo için Milano ekibiyle temasa geçti ve süratle anlaştı. Sarı-kırmızılılar sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurdu. Nagatomo bugün 11.00’de İstanbul’da olacak ve sağlık kontrolünün ardından sezon sonuna kadar kiralık imzayı atacak. Bu transfer için Inter’e 1 milyon avro ödenecek.

MUSLERA’YA YAKIN İLGİ

Fatih Terim, dün Muslera ile birebir görüştü. Tecrübeli teknik adam “Bu takım için çok önemlisin” diyerek Uruguaylıya moral verdi. Son haftalarda eski günlerine dönen Muslera, Terim’e teşekkür etti.

Ndiaye açıklanıyor

Galatasaray’ın 17 milyon avro karşılığında satışına onay verdiği Badou Ndiaye dün Ada’ya uçtu. Çalışma izni alınması konusunda 2 gündür uğraşılan Senegalli futbolcunun bugün resmen duyurulması ve Stoke City ile Watford arasında oynanacak maçta stadyumda tribünde olması bekleniyor.

Kirlenmiş vaziyetteyiz!

G.Saray’da Dursun Özbek döneminde Sportif AŞ’de görev yapan Levent Nazifoğlu yankı uyandıracak açıklamalarda bulundu. İşte satırbaşları: Podolski’ye Çin’den 7 milyon avroluk teklif vardı o dönem satmadık. Özbek’in ibra edilmemesi lazım. Afrika kökenli oyuncular parayı almayınca da suratını asarlar. Şimdi Galatasaray’ın her ay 7-8 milyon avro para vermesi lazım. Hepimiz kirlenmiş vaziyetteyiz. Hepimiz para götürmüş vaziyetteyiz! Ben buradan herkese çağrı yapıyorum; hepimizin banka hesapları kontrol edilsin. Takımı satışa hazırlıyorlardı. Bir Azeri grubundan bahsediliyordu. Bu borçlar hata ile değil yanlışla olur...