Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili takımın golcü oyuncu kendisine ait sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, en az iki maç takımdan ayrı kalacağını açıkladı. Tedavi görüntülerini paylaşan Burak Yılmaz, şu ifadeleri kullandı, "Kasığımda ki sakatlık yüzünden en az iki maç takımdan uzak kalıcam, dualarınızı esirgemeyin" dedi.

