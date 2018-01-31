Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Ligi 20. haftasında 5 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü: 30 TL olarak açıklandı.

PDFK kararına kadar elektronik kartlar bloke edildi

Öte yandan Trabzonspor'un 28 Ocak Pazar günü oynanan Fenerbahçe müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahürat' (Doğu Tribün J-H Bloklar, Kale Arkası Kuzey Tribün K-J-I-D Bloklar) nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmişti. PFDK'ya sevki yapılan bloklara giriş yapmış olan taraftarların elektronik kartları PFDK kararının açıklanacağı tarihe kadar bloke edildi.