Aykut Kocaman, yönetimden stoper takviyesi istese de başkan Aziz Yıldırım'ın sürpriz bir hücumcuyu kadroya katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Yıldırım'ın PSG ile sorunlar yaşayan Ben Arfa için son bir hamlede bulunduğu ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler, iki sezondur Ben Arfa transferi için girişimlerde bulunuyor fakat oyuncunun kulübüyle olan maddi sorunlar transferi engelliyordu.
Fenerbahçe'nin son gün hamlesinin sonuç verip vermeyeceği merak konusu...
Fenerbahçe'den son gün Ben Arfa atağı
31.01.2018 - 13:33 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, transferin bitmesine sayılı saatler kala Hatem Ben Arfa için yeniden hamle yaptı.
Aykut Kocaman, yönetimden stoper takviyesi istese de başkan Aziz Yıldırım'ın sürpriz bir hücumcuyu kadroya katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Etiketler : Fenerbahçe,Aziz Yıldırım,Hatem Ben Arfa,
540409 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/540409.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
19
13
3
3
39
18
21
42
2
Galatasaray
19
13
2
4
42
23
19
41
3
Fenerbahçe
19
10
7
2
37
22
15
37
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Trabzonspor
19
8
7
4
36
31
5
31
6
Kayserispor
19
8
7
4
27
22
5
31
7
Göztepe
19
9
4
6
32
29
3
31
8
Sivasspor
19
8
3
8
24
29
-5
27
9
Malatyaspor
19
7
5
7
22
24
-2
26
10
Bursaspor
19
7
4
8
29
25
4
25
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
-4
21
13
Akhisarspor
19
5
6
8
24
32
-8
21
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
16
Antalyaspor
19
4
6
9
21
34
-13
18
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
19
2
3
14
14
36
-22
9
20. Hafta Maçları
2.2.2018
Bursaspor - Beşiktaş
3.2.2018
Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
3.2.2018
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
4.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Alanyaspor
4.2.2018
Kasımpaşa - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.2.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Kayserispor
4.2.2018
Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir Fk
4.2.2018
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
5.2.2018
Trabzonspor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
19
11
5
3
34
17
17
38
2
Ç. Rizespor
19
11
4
4
39
24
15
37
3
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
35
4
Giresunspor
19
8
7
4
26
18
8
31
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
29
6
İstanbulspor
19
8
5
6
22
19
3
29
7
Boluspor
19
8
3
8
23
18
5
27
8
Adanaspor
19
7
6
6
22
27
-5
27
9
Gazişehir G.Ant
19
6
8
5
26
15
11
26
10
Altınordu
19
7
5
7
28
26
2
26
11
Elazığspor
19
7
5
7
26
24
2
26
12
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
13
Samsunspor
19
5
7
7
18
25
-7
22
14
Adana Demirspor
19
5
5
9
23
29
-6
20
15
Eskişehirspor
19
5
6
8
34
32
2
18
16
Denizlispor
19
4
5
10
20
30
-10
17
17
Grandmedical Manisaspor
19
6
2
11
21
32
-11
11
18
Gaziantepspor
19
1
4
14
7
49
-42
4