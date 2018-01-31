Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aykut Kocaman, yönetimden stoper takviyesi istese de başkan Aziz Yıldırım'ın sürpriz bir hücumcuyu kadroya katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.



Yıldırım'ın PSG ile sorunlar yaşayan Ben Arfa için son bir hamlede bulunduğu ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.



Sarı-Lacivertliler, iki sezondur Ben Arfa transferi için girişimlerde bulunuyor fakat oyuncunun kulübüyle olan maddi sorunlar transferi engelliyordu.



Fenerbahçe'nin son gün hamlesinin sonuç verip vermeyeceği merak konusu...