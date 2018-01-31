Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra kulübü, Gabonlu forvet için Alman kulübüne 56 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakam, Arsenal kulüp rekoru olarak kayıtlara geçti.

Borussia Dortmund formasıyla 213 maçta 172 gol atarak, olağanüstü bir grafik yakalayan Aubameyang, yeni kulübünde eski takım arkadaşı Henrik Mkhitaryan ile birlikte forma giyecek. Mkhitaryan, Arsenal'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk oyuncu olmuştu.

Gabon Milli Takımı'nın en çok gol atan futbolcusu olan Aubameyang, 2015'te "yılın Afrikalı futbolcusu" seçilmişti.

Alman liginde beş sezonda tüm kulvarlarda 144 maça çıkan Gabonlu yıldız, 98 kez rakip fileleri havalandırdı.

Borussia Dortmund ise; Aubameyang'ın boşluğunu Chelsea'den Batshuayi ile doldurdu. Belçikalı futbolcu sezon sonuna dek Borussia Dortmund'da kiralik olarak forma giyecek. Chelsea'de bu sezon sadece 3 lig maçına onbirde başlayan Batshuayi, toplam 26 maçta forma giydi, 13 gol kaydetti.

Batshuayi ile yollarını ayıran Chelsea ise; Arsenal'den Olivier Giroud’yu renklerine bağladı. 2012-2013 sezonundan bu yana Arsenal forması giyen Fransız futbolcu, geride kalan 5,5 sezonda 253 maçta 105 golün altına imzasını attı.