Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresunspor Fenerbahçe maçı özeti golleri izle linki bu haberde yer alıyor. Giresunspor Fenerbahçe maçı özeti ve golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? ile ilgili aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları başladı. TFF 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor, Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ile bu akşam karşılaştı. Son 16 turu ilk maçında Süper Lig lideri Başakşehir'i 3-1 yenen, ikinci maçta da 2-1 yenilerek çeyrek finale adını yazdırmayı başaran Akın Çorap Giresunspor, İstanbulspor'u kendi evinde 2-0, deplasmanda 1-0 yenerek kupada çeyrek finale yükselen Fenerbahçe ile kendi evinde karşılaştı. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı çeyrek finalin ilk ayağında 2-1'lik skor alarak avantajı ele geçirdi. İşte Giresun FB maçı ile iligli merak ettiğiniz tüm detaylar...

Giresunspor Fenerbahçe maçı özeti ve golleri izle linki için tıklayın

GİRESUNSPOR 1-2 FENERBAHÇE MAÇI [GENİŞ ÖZET]

M.S. Fenerbahçe, çeyrek finalin ilk ayağında deplasmanda 2-1 kazanarak avantajı eline alıyor.

90'GOL! Fenerbahçe'de Fernandao penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getiriyor.

73'GOL! Giresunspor Jones Carioca'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

53' Giresunspor'da Dodo penaltıyı gole çeviremedi.

İ.Y. Maçın ilk yarısında son düdük geliyor. Fenerbahçe, ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapatıyor.

26'GOL! Mehmet Topal skoru 1-0'a getiren golü atıyor.

1'İlk düdük geliyor. Maç başladı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE:Kameni, Isla, Neustadter, Josef, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Oğuz Kağan, Aatıf, Samed, Fernandao, Elif Elmas

GİRESUNSPOR:Ahmet, Caner, Aykut, Abdülkerim, Çağlar, Dodo, Recep, Murat, Jones, Dialiba, Batuhan

Akın Çorap Giresunspor, kupada turdan umutlu

Kulüp asbaşkanı Kazancıoğlu: "Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselirsek bu kesinlikle sürpriz olmaz"



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek Akın Çorap Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, rakiplerinden çekinmediklerini belirterek, "Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselirsek bu kesinlikle sürpriz olmaz." dedi.

Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupanın 5. turunda Aytemiz Alanyaspor'u, son 16 turunda ise Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i elediklerini anımsattı. Süper Lig'in bu sezon iki flaş takımını eleyerek çeyrek finale kaldıklarını dile getiren Kazancıoğlu, Fenerbahçe ile yapacakları ilk maçta saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan iyi bir skorla ayrılmak istediklerini söyledi.

Rakiplerinden çekinmediklerini, kendilerinin de iyi bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Kazancıoğlu, şöyle konuştu:

"Çeyrek finale Süper Lig'in liderini eleyerek geldik. Herkes kuralar çekildiğinde Medipol Başakşehir'i favori görmüş, 'Kesin tur atlar.' denilmişti. Ancak öyle olmadı. Rakibimizi elemeyi başardık. Kupada şimdiki rakibimiz Fenerbahçe. Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri, önemli oyunculara sahipler ama kesinlikle onlardan çekinmiyoruz."

Mehmet Kazancıoğlu, Fenerbahçe'yi elemek ve final oynamak istediklerini aktararak, "Şanslar eşit. Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselirsek bu kesinlikle sürpriz olmaz. Hedefimiz final oynamak. Giresun halkına neden Ziraat Türkiye Kupası'nı hediye etmeyelim. Bence başarabiliriz." ifadelerini kullandı.