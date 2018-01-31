Süper Lig'de 2 Şubat Cuma akşamı Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor - Beşiktaş maçı öncesi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarma kararı aldı. Maçla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda 3 bin polis memuru ile 600 özel güvenlik görevlisinin maçta hazır bulunmasına karar verilirken, iki kulübün anlaşmış olması nedeniyle Beşiktaş taraftarı stadyuma alınmaması öngörüldü. Ayrıca maçtan bir gün önce Bursa'ya gelecek olan Beşiktaş kafilesinin konaklayacağı otelin çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alınacak. Yüksek tansiyonda geçmesi beklenen karşılaşmada Bursaspor taraftarının da tribünleri doldurması bekleniyor.
Beşiktaş taraftarı, Bursa maçına alınmayacak
31.01.2018 - 16:48 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor, Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç öncesi yapılan İl Güvenlik Kurulu toplantısında her iki kulübün anlaşması nedeniyle siyah-beyazlı taraftarların stadyuma alınmaması kararlaştırıldı.
Etiketler : bursa,beşiktaş bursa maçı,
540452 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/540452.aspx
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10
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3
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Trabzonspor
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4
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5
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Kayserispor
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31
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Sivasspor
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3
8
24
29
-5
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5
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24
-2
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7
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8
29
25
4
25
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Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
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21
13
Akhisarspor
19
5
6
8
24
32
-8
21
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
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Antalyaspor
19
4
6
9
21
34
-13
18
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Konyaspor
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4
4
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19
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20. Hafta Maçları
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Bursaspor - Beşiktaş
3.2.2018
Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
3.2.2018
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
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Kardemir D.Ç. Karabükspor - Alanyaspor
4.2.2018
Kasımpaşa - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
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Osmanlıspor Futbol Kulübü - Kayserispor
4.2.2018
Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir Fk
4.2.2018
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
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Takım
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A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
19
11
5
3
34
17
17
38
2
Ç. Rizespor
19
11
4
4
39
24
15
37
3
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
35
4
Giresunspor
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8
7
4
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18
8
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Balıkesirspor
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5
5
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28
8
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İstanbulspor
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8
5
6
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19
3
29
7
Boluspor
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8
3
8
23
18
5
27
8
Adanaspor
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7
6
6
22
27
-5
27
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Gazişehir G.Ant
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6
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5
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Altınordu
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2
26
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Elazığspor
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7
5
7
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24
2
26
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Erzurumspor
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6
7
6
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25
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Samsunspor
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5
7
7
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25
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22
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Adana Demirspor
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5
5
9
23
29
-6
20
15
Eskişehirspor
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5
6
8
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2
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Denizlispor
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Grandmedical Manisaspor
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Gaziantepspor
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