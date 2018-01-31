Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Park'taki imza törenine Başkan Fikret Orman da katıldı. Orman, Vagner Love'ın atacağı gol sayısından çok şampiyonluğa odaklandıklarını söyledi.

Vagner Love da, "Beşiktaş'a şampiyonluk yaşamak için geldim. Büyük takımda oynamanın ne olduğunu ve oluşturacağı baskıyı biliyorum ama bunlara alışığım." dedi.

Cyle Larin ise en kısa sürede takıma uyum sağlamak istediğini söyledi. Başkan Fikret Orman, UEFA ile aralarındaki Finansal Fair Play anlaşmasının sezon sonunda biteceğini ve yeni sezondan itibaren, transferleri oyuncuların bonservislerini alarak yapacaklarını sözlerine ekledi.