Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ara transfer döneminin son gününde milli futbolcumuz Volkan Şen’i satın alma opsiyonuyla kiralamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.