Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendilerine sürekli gündüz maçı verilmesini eleştiren Buruk, “Gece maçlarının her zaman kalitesi biraz daha yüksek oluyor. Maalesef bundan sonraki 3 haftada yine saat bir buçukta oynayacağız. Bunu sezon başından beri dile getiriyoruz, neden devamlı biz gündüz maçı yapıyoruz diye. Maç planlayan arkadaşlarımız sanki biz bunu söylemiyormuşuz gibi devamlı maçlarımızı bir buçuğa koyuyorlar. Bu saatin futbol açısından çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Hem oynamak hem seyretmek için. Bunu yayıncı ve federasyonun dikkate alıp maçı buna göre planlaması lazım. Bu maçlar çok zorlu oluyor” diye konuştu.

Transfer sürecinin bitimine kısa bir süre kala hücum bölgesine bir oyuncu alabilmek için çalışmalarının sürdüğünü aktaran Buruk, “Şu anda görüştüğümüz oyuncular var. Bir oyuncu daha alabilirsek bize katkı sağlayacak iyi olurdu. 4-5 saat kaldı. İnşallah bir oyuncu yetiştirebiliriz. Hücum bölgesinde ihtiyacımız var. Bu gece netleşir” ifadelerini kullandı.