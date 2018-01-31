Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ikinci yarısında hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle tribüne gönderilen Marius Sumudica’nın yerine basın toplantısına katılan Kayserispor Yardımcı Antrenörü Hakan Ertürk, ligde ve kupada olumlu çıkışlarının devam ettiğini söyledi. Ertürk, “Kupada ilk defa mağlup olduk. Kupanın bütün ayaklarında galip gelerek turları geçtik. Maçın başlarında tutuk başladık, ancak yine bu dakikalarda yüzde yüz gol pozisyonundan yararlanmadık. Maç bizim kontrolümüzde geçti. Son dakikada verdiğimiz pozisyonda golü yedik. İçeride oynayacağımız maçta bunu telafi edeceğiz. Kayserispor olarak çok iyi yoldayız. İyi bir takımımız var, bunun da bizi hedefe götüreceğine inanıyoruz” diye konuştu.