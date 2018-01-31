Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor’u 2-1 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Aykut Kocaman hakem hatalarına isyan etti. Kocaman, “Bugün görünen iki tane Süper Lig takımını elemiş bir takımla oynadık. İçeride oynamanın avantajıyla oynayan bir takım vardı. İyi başladı ve iyi götürdü ikinci yarının son dakikalarına kadar. Son dakikada gelen penaltı ile eşitlik bozuldu. Hangi pozisyonlarda olursa olsun hakemlerin Fenerbahçe’ye karşı gösterdiği kartlar aynı pozisyonlarda rakiplerimize gösterilmiyor. Bizimkilere niye bu kartlar gösteriliyor demiyorum. Aynı pozisyonlarda diğer takımların ki neden görülmüyor. Herkes ahlaksızca bize saldırmaya çalışırken ben umut vermeye çalışıyorum. Bizim hakemleri geçecek gücümüz yok. Ligde ve kupada şampiyon olmamız çok zor gözüküyor. Sonuna kadar doğrusunu yapabilmek için çaba gösteriyoruz. Bu hakemlerde dahil bu organizasyonu aşamıyoruz. Ayrıca gerek Giresunspor’a verilen ve Fenerbahçe’ye verilen penaltılar net pozisyonlardır. Ama benim anlatmak istediğim bu maçla ilgili değil, genel bir realiteyi dile getirdim. Benim söylediğim Giresunspor’la ilgili değil hakemin davranışlarıyla ilgilidir” ifadelerini kullandı.

MEDİN DİYADİN: "ASIL HEDEFİMİZ LİG”

Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Fenerbahçe maçının ardından, “Buraya kadar gayet güzel geldik ama bizim için bunlar prestij maçı asıl hedefimiz lig” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, asıl hedeflerinin lig olduğunu söyledi. Diyadin karşılaşmanın ilk yarısının dengeli geçtiğini belirterek, “Duran toptan yediğimiz gol dışında iki takım da beraberdi. Duran toptan yediğimiz golle ikinci yarıya mağlup girdik. İkinci yarıda ise iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kaçırdığımız penaltı ile skoru 2-1’e getirebilirdik ve daha sonrasında bulduğumuz golle karşılaşmayı 3-1 kazanabilirdik. Skor ve oyun berabere devam ederken maçın bitimine 3 saniye kala verilen penaltı dengeyi bozdu. Bu pozisyonla ilgili bir şey demeyeceğiz. Karara saygılıyız ancak kim ne görmek istiyorsa onu görüyor. Kural olarak da Süper Lig takımlarıyla 1. Lig takımları arasında bir yabancı oyuncu adaletsizliği var. Süper Lig takımları 5 yabancı oyuncu oynatabiliyor. Böyle bir adaletsizlik olacaksa diğer lig takımları hiç Ziraat Kupası oynamasın” açıklamasında bulundu.