Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo ve kulübü F.C. Internazionale Milano S.p.A (Inter) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Buna ek olarak Inter kulübüne;

- 2017-2018 sezonunda TFF Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamız durumunda net 200 bin Euro,

- 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanmamız durumunda net 100 bin Euro bonus ödenecektir.

Futbolcuya ise 2017-2018 futbol sezonu için net 850 bin Euro sabit transfer ücreti ve 2017-2018 sezonu sonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamız halinde net 150 bin Euro bonus ödenecektir."