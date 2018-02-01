Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil-siyahlı kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre T.M. Akhisarspor yönetimi 28 yaşındaki Kongolu Geoffrey Mujangi Bia'yı sezon sonuna kadar Kayserispor'dan kiraladı. Forvet sağ kanat oyuncusu Kayserispor'da 5 Süper Lig maçında 117 dakika forma şansı bulurken, 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve 1 gol kaydetti.