Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Emrah Başsan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Emrah Başsan, 562.750,05 Euro tutarındaki sözleşmesel alacağından vazgeçmiştir."