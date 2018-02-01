Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın yeni transferleri Vagner Love ve Cyle Larin basın mensuplarının önüne çıktı. Soruları cevaplayan iki futbolcuya Başkan Fikret Orman da eşlik etti. Beşiktaş’a şampiyon olmak için geldiğini söyleyen Vagner Love, şu ifadeleri kullandı: “En iyi performansımı göstermek için hazırım. Bu da gol atmak, gol atmaya da hazırım. Kupa maçında gördüğüm stattaki ambiyansın yokluğunu çok hissediyordum. Bu tam da ihtiyacım olan şeydi. Oynamak için buradayım. Özel çalıştırıcım var, onunla birlikte çalışıyorum. Fizik olarak her zaman üst seviyedeyim. Buraya şampiyon olmak için geldim. Alanya'da şampiyonluğun imkansız olduğunu biliyordum. Gol atmak benim sorumluluğum. Negredo'ya saygı duymamız lazım. Benim de çalışıp kendi yerimi bulmam lazım. Aramızdaki rekabet çok sağlıklı olacak. Sahada kim olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapacak ve çok fazla gol atacak. Negredo’nun gol sayısı vermesi üzerinde baskı yaptı. Bizim için en önemlisi şampiyon olmak. Olurken gol kralı çıkarmayı da isteriz ama önceliğimiz şampiyonluk.”

Larin’in şaşkınlığı

Cyle Larin ise sözlerine Başkan Fikret Orman’a teşekkür ederek başladı. Türkiye’de çok sıcak bir şekilde karşılandığını belirten Kanadalı forvet, “Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum ve çok heyecanlıyım” dedi. Beşiktaş’ın daha önce birçok maçını televizyondan izlediğini de sözlerine ekleyen Larin, “Ama burada bulunup hissetmek çok heyecan verici. Gençlerbirliği maçını stattan izledim. Daha önce böyle bir atmosfere tanık olmadım. Taraftarlar ilk dakikadan son dakikaya kadar takımın arkasındalar. Bu hiç şahit olmadığım şeyler. Beklediğimden fazlasını gördüm burada. Bir an önce sahaya çıkıp goller atmak için buradayım” diye konuştu. Larin’in bu cümlesinin ardından Başkan Fikret Orman ise, “Daha hiçbir şey görmediler” ifadelerini kullandı.

"Macera seven biriyim"

Vagner Love, kulübün ve taraftarın beklentisinin fazla olduğunu bildiğini belirterek, “Büyük takımda oynamanın baskısının farkındayım. Macera seven bir oyuncuyum. Gol atmak için de hazırım” dedi. Öte yandan Vagner Love, attığı gollerden sonra çalacak şarkıyı dinlediğini ve çok beğendiğini ancak ilk gole kadar bunun bir sır olduğunu söyledi.

"Atiba'yı örnek alıyorum"

Kanadalı forvet Cyle Larin, dünkü imza töreninde yaptığı açıklamada, vatandaşı Atiba’yı örnek aldığını belirterek, “Atiba çok iyi tanıdığım ve birlikte oynadığım bir oyuncu. Beşiktaş’taki maçlarını da izledim. Çok iyi bir oyuncu, büyük bir profesyonel. Şimdi benim de yapmam gereken onun attığı adımları takip etmek ve onu izlemek” ifadelerini kullandı.

Başkan Orman'dan transfer çalımı

Başkan Fikret Orman dünkü imza töreninde İngiltere’ye yaptıkları transfer çıkarmasının şaşırtmaca olduğunu söyledi. Orman dünkü imza töreninde yaptığı açıklamada, “Londra’ya turlar yaptık ama transferlerde ilgiyi bazen başka tarafa çekmek daha iyi oluyor” dedi. Transferi kapattıklarını söyleyen Fikret Orman, “Bu sene bizim için çok önemli. 3 sene üst üste şampiyon olacağımıza inanıyorum. Hem içeride hem dışarıda “İnanın Çocuklar” besteleri ile Beşiktaş şampiyonluk potasına girmiştir. Önümüzde 3.5 aylık bir süreç var. Kenetlenerek bu şampiyonluğu alacağız. Şampiyonluğu kazanmak bir tek başkanın işi değil. Bu herkes ile mümkün olan bir şey. Bu sene buna herkes inansın” sözlerini kullandı.

Orman'a büyük destek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği başkanlığı için büyük destek aldığını söyledi. Başkan Orman, “13-14 kulübün başkanı beni aradı ve desteklediğini söyledi. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nda yeni başkan bugün 12.00’de vakfın Maslak’taki merkezinde yapılacak toplantı ile belirlenecek.

Bursa’da büyük önlem

Beşiktaş’ın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacağı maçta 3 bin polis ve 600 özel güvenlik görev yapacak. Ayrıca maçtan bir gün önce Bursa’ya gelecek olan Beşiktaş kafilesinin konaklayacağı otelin çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alınacak. Yüksek tansiyonda geçmesi beklenen karşılaşmada Bursaspor taraftarının tribünleri doldurması bekleniyor.

Töre yakında kadroda

Gökhan Töre’nin menajeri Ali Pektaş, yıldız ismin forma giymek için biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Pektaş, “Gökhan sakatlığını atlattı. Ancak forma giymek için biraz zamana ihtiyacı var. Gelecek haftadan itibaren kadroya girebileceğini düşünüyorum” dedi. Sezon başında dizinden yaşadığı sakatlığı atlatan Töre, Antalya kampında takımla çalışmalara başlamıştı.

Gönül’den iyi haber

Gençlerbirliği ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında sakatlanan Gökhan Gönül’den iyi haber geldi. Yıldız oyuncunun dün yapılan kontrollerinde, sağ dizindeki ağrının önemli olmadığı ve tecrübeli oyuncunun Bursaspor maçında görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi. Gönül, kupa maçında ikinci yarıda yerini Adriano’ya bırakmıştı.