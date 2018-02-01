Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman dün kupada oynadıkları Akın Çorap Giresunspor maçı sonrası çok konuşulacak ve aynı zamanda yorumlanacak sözler kullandı. Yayıncı kuruluşa verdiği röportaja son derece gergin bir yüz ifadesiyle çıkan Kocaman, “Hangi pozisyonlarda olursa olsun hakemlerin Fenerbahçe’ye karşı gösterdiği kartlar aynı pozisyonlarda rakiplerimize gösterilmiyor. Bizimkilere niye bu kartlar gösteriliyor demiyorum. Aynı pozisyonlarda diğer takımlarınki neden görülmüyor” sorusunu sordu.

Beşiktaş’ı yendik diye!..

Kocaman, “Hakemler, inanılmaz derecede bizim karşımızda cesaretli oluyorlar. Daha 1. dakikada bizim sarı kartı yakalıyorlar, ancak rakibe karşı olmuyor. Trabzonspor maçında neredeyse oyuncumuzun baldırının üzerine basıyorlar, görülmüyor. Karabük maçında 3 tane oyuncumuz sarı kart sınırında çat çat yakalıyorlar” derken, “Beşiktaş’ı yendiğimiz maçtan sonra adeta Beşiktaş’ı neden yendik diye linç edildik ve Akhisar maçında hemen infaz. Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok. Bu organizasyonu geçecek gücümüz yok. Çok tecrübeli insanım, bir şey çok net gözüküyor. Bizim ligde ve kupada şampiyon olma ihtimalimiz çok zor gözüküyor. F.Bahçe taraftarı bunu bilsin” ifadelerini kullandı.

Taraftarına da salvo

“Giresunspor’a verilen ve Fenerbahçe’ye verilen penaltılar net pozisyonlardır. Ama benim anlatmak istediğim bu maçla ilgili değil, genel bir realiteyi dile getirdim. Benim söylediğim Giresunspor’la ilgili değil hakemin davranışlarıyla ilgilidir” ifadelerini kullanan Aykut Hoca, “Herkes ahlaksızca bize saldırmaya çalışırken ben umut vermeye çalışıyorum” derken, “Bizim taraftarımızın bir kısmı da Ozan ve Valbuena olayında benim üzerimden bir şeyler oluşturmaya çalışıyor. Bu da çok net görülüyor” vurgusu yaptı.

Dönüşüm zamanı

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Fortune Dergisi’ne röportaj verdi. Koç hayata geçireceği stratejik dönüşüm planını anlatırken, “Camianın kenetlenmesini, düzgün mali yapıyı, sportif başarıyı, çağın şartlarına uygun bir yönetim vizyonunu, lider bir Fenerbahçe ve toplumsal fayda sağlamada öncü bir kulüp olmayı hedefliyoruz” dedi.