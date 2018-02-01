Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’u 2-1 yenerek yarı finalin kapısını araladı. İlk yarıda orta sahada sürekli pas yaparak rakibini yoran sarı-lacivertliler ilk gol fırsatına Hasan Ali’yle girdi. 12’de Mehmet Topal’ın uzun pası savunmadan sekerken, bir anda kendisini kaleci ile karşı karşıya bulan Hasan Ali’nin şutunda Ahmet Şahin gole izin vermedi. 26’da kullanılan köşe vuruşunda Elif Elmas yakın direkte topu arkaya aşırırken, pozisyonu iyi takip eden Mehmet Topal ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.

Rövanş 7 Şubat’ta

İkinci yarıda Isla 52’de Carioca’yı düşürünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi ama Dodo çok kötü bir vuruş yapınca ev sahibi ekip önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Giresun tribünlerini ayağa kaldıran gol 73’te geldi. Maçın etkili ismi Carioca, Recep’ten aldığı pasla kaleci Kameni’yi mağlup etti: 1-1. Uzatmadaki korner atışında Abdülkerim on sekiz içinde Fernandao’yu düşürünce bu defa F.Bahçe penaltı kazandı. Atışı kullanan Fernandao sert vuruşuyla Dodo’ya adeta ders verdi: 2-1. Rövanş 7 Şubat’ta Kadıköy’de oynanacak.

Hasan Ali’de krampon izleri

Karşılaşmanın ilk yarısındaki bir pozisyonda Giresunspor kalecisi Ahmet Şahin’in sert müdahalesine maruz kalan Hasan Ali sakatlık geçirdi. Aldığı krampon darbesiyle ayağının bir kaç yerinde yarıklar oluşan Hasan Ali’nin bu durumu sarı-lacivertli kulüpçe fotoğraf olarak paylaşıldı.

Maça ilgi büyük

Giresun halkı Fenerbahçe maçına büyük ilgi gösterdi. Mücadelede stadın tamamına yakını doldu. Giresun taraftarı, şehitlere vefa gösterisinde de bulundu. Stat dakikalarca, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” diye inledi. Fenerbahçe taraftarı da tribündeki yerlerini aldı.

Elif Elmas’tan ilk asist

F.Bahçe’nin genç oyuncusu Elif Elmas dün ilk defa takımında on bire girdi. Futbolcu Mehmet Topal’a attırdığı golle de ilk asistini yaparken maçın ardından, “11’de başlamam sürpriz oldu. 2. yarı daha iyi oynadık ve İstanbul’a avantajlı dönüyoruz” açıklaması yaptı.

Transfer yapılamadı

F.Bahçe devre arasını transfer yapamadan tamamladı. Sarı-lacivertliler gerek yabancı kontenjanının dolu olması gerekse de yüksek maliyetler nedeniyle ara transfer dönemini boş geçti. Yönetim son günde ofansif bir orta saha transferi için çaba gösterdi ancak bu görüşmelerde sonuca ulaşamadı.