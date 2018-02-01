Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samuel Eto’o’nun ayrılığı da imzası da olay. Antalya’dan problemli bir şekilde ayrılan ve taraftarın tepkisi ile karşılaşan Kamerunlu dünyaca ünlü oyuncu, yeni yuvası Konya’da ise “krallar gibi” karşılanmıştı. Devre arasının en hareketli takımlarından olan Atiker Konyaspor, Samuel Eto’o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına anlaşma sağlandı. Dün sağlık kontrolü ve imza töreni vardı. Antalyaspor’a ve taraftarına teşekkür ederek sözlerine başlayan ünlü isim “Bu acı dolu bir durum. Bazıları anlamakta güçlük çekeceklerdir ama bir gün beni anlayacaklardır. Çünkü futbol bir aşktır. Futbol hayatı kısa ve böyle devam etmek zorundadır. Antalya benim ikinci memleketimdir” dedi.

Bir de Volkan Şen

Jahovic ve Eto’o’yla büyük sükse yapan Konya’nın devre arası atılımı Volkan Şen’le sürdü. Yeşil-beyazlılar Trabzonspor’un sözleşmesini feshettiği Şen’i de kadrosuna kattı. Yapılan son transferler ligde zor durumda bulunan takımın taraftarlarını sevince boğdu.