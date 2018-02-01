Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibi de diğer büyükler gibi transfer sürecinin sancılı takımlarından. Nasıl olmasın ki! Geçtiğimiz sezonlarda har vurup harman savurmanın bedeli ödeniyor ve ödenmeye de devam edecek gibi görünüyor. Rıza Çalımbay göreve gelir gelmez kadro mühendisliğindeki yanlışa parmak basmış ve devre arasında az da olsa taparlanması gerektiğinin mesajını yollamıştı. Ancak gitmesi istenmeyen Mas giderken bu sezon transferde bir tek ondan ciddi bonservis bedeli geldi 2,3 milyon avro). Yerine ise 1,9 milyon avro verilerek Filip Novak transfer edildi. Çalımbay’ın ısrarla istediği sol kanat ise ekonomik sebeplere ve yüksek maliyetlere takıldı.

“Sayıları artmalı”

Hâl böyle olunca da yönetim Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür modellerinin ne kadar doğru bir örnek olduğunu bir kez daha gördü. Altyapıdan gelen ikili hem formayı bırakmadı hem de gelecek adına önemli kazanımlar sağladı. İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya’dan takipçileri olan ikilinin sezon sonunda yüksek maliyetlerle satılması kaçınılmaz görünüyor. Trabzon’un eski gençlik geliştirme teknik sorumlusu Sadi Tekelioğlu “Trabzonspor’un başarısı için Yusuf ve Abdülkadirler’in sayısı artmalı. Ve yenileri kadroda var” diye konuştu.

Tarihî vurgu

Devre arası transfer sürecinde Milan’dan bonservisi alınan (3,4 milyon avro) Jose Sosa sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı: Bugün transfer dönemin sona ermesiyle Trabzonspor taraftarı selamlamak ve bu kulübün %100 oyuncusu olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu formayla hep birlikte yeni ve başarılı bir tarih yazmayı diliyorum. Bu vesileyle herkesin 2018’ini kutluyorum ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum #bizeheryertrabzon…

Dost ziyareti

Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi, Samsun’dan Trabzon’a gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG Dost Arama Kurtarma Gemisi’ni ziyaret etti ve komutana forma verdi.