Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray sol bek problemini geçici olarak çözdü. Uzun süredir bu bölgede büyük sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar “Asamoah, Evra” derken sürpriz bir şekilde Yuto Nagatomo’yla anlaştı. Bonservisi İtalyan devi Inter’de olan 31 yaşındaki oyuncu dün İstanbul’a indi. Japon futbolcu, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra kendisini sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formaya bağlayan kiralık sözleşmesine imza koydu. Nagatomo’yu teknik direktör Fatih Terim’in savunma yönünü düşünerek tercih ettiği öğrenildi. İki ayağıyla da hamle özelliği bulunan Japon yıldız, kademeye girme konusundaki başarısı, birebir mücadelelerdeki sezgileriyle öne çıkan, disiplinli ve uyumlu bir profil. Oyuncunun hücum özelliği yüksek seviyede olmasa da, rakiplerine geçit vermemesi Terim’i etkileyen tarafı oldu.

Referansları sağlam

Galatasaray’da sol tarafın yeni sahibi Nagatomo için Sneijder de önemli bir referans oldu. Sarı-kırmızılıların eski yıldızı, 2016 yılında verdiği bir röportajda Japon futbolcuyu Galatasaray’a getirmek için ikna etmeye çalıştığını anlatmıştı. Öte yandan Cimbom’un eski hocası Mancini de Nagatomo hakkında olumlu ifadeler kullanırken, Japonya’da top koşturan Lukas Podolski de Twitter’dan Nagatomo’ya “Hoş geldin kardeş” mesajı yolladı. Japon sol bekin bu hafta ligde oynananacak Sivas maçı kadrosuna dâhil edilmesi bekleniyor.

Aslan kupa sınavında

Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün saat 20.30’da Konyaspor’a misafir olacak. Bu karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılılar akşam saatlerinde Konya’ya geçti.

Ndiaye’den bonus da var

G.Saray Ndiaye transferin KAP’a bildirdi. Açıklamada, “Ndiaye için Stoke City ile 16 milyon avro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Buna ek olarak futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda Stoke City satış kârının yüzde 15’ini şirketimize ödeyecektir” denildi.

Son asisti 3 sezon önce!

Galatasaray’da savunmanın solu için transfer edilen Nagatomo’nun hücum faaliyetleri pek parlak değil. Nagatomo 3 sezondur skora doğrudan katkı yapamadı. Japon oyuncunun son asisti 2014-15 sezonunda.

Maliyeti 1,55 milyon avro

G.Saray Nagatomo transferini KAP’a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonuna kadar kiraladığı Japon oyuncu için Inter’e 700 bin avro kiralama bedeli ödeyecek. Yeni transfer Nagatomo ise sezon sonuna kadar Galatasaray’dan 850 bin avro sabit ücret alacak.