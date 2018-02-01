Burhan Can Terzi

Galatasaray sol bek problemini geçici olarak çözdü. Uzun süredir bu bölgede büyük sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar “Asamoah, Evra” derken sürpriz bir şekilde Yuto Nagatomo’yla anlaştı. Bonservisi İtalyan devi Inter’de olan 31 yaşındaki oyuncu dün İstanbul’a indi. Japon futbolcu, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra kendisini sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formaya bağlayan kiralık sözleşmesine imza koydu. Nagatomo’yu teknik direktör Fatih Terim’in savunma yönünü düşünerek tercih ettiği öğrenildi. İki ayağıyla da hamle özelliği bulunan Japon yıldız, kademeye girme konusundaki başarısı, birebir mücadelelerdeki sezgileriyle öne çıkan, disiplinli ve uyumlu bir profil. Oyuncunun hücum özelliği yüksek seviyede olmasa da, rakiplerine geçit vermemesi Terim’i etkileyen tarafı oldu. 

Referansları sağlam

Galatasaray’da sol tarafın yeni sahibi Nagatomo için Sneijder de önemli bir referans oldu. Sarı-kırmızılıların eski yıldızı, 2016 yılında verdiği bir röportajda Japon futbolcuyu Galatasaray’a getirmek için ikna etmeye çalıştığını anlatmıştı. Öte yandan Cimbom’un eski hocası Mancini de Nagatomo hakkında olumlu ifadeler kullanırken, Japonya’da top koşturan Lukas Podolski de Twitter’dan Nagatomo’ya “Hoş geldin kardeş” mesajı yolladı. Japon sol bekin bu hafta ligde oynananacak Sivas maçı kadrosuna dâhil edilmesi bekleniyor.

Aslan kupa sınavında

Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün saat 20.30’da Konyaspor’a misafir olacak. Bu karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılılar akşam saatlerinde Konya’ya geçti.

Ndiaye’den bonus da var

G.Saray Ndiaye transferin KAP’a bildirdi. Açıklamada, “Ndiaye için Stoke City ile 16 milyon avro transfer bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Buna ek olarak futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda Stoke City satış kârının yüzde 15’ini şirketimize ödeyecektir” denildi.

Son asisti 3 sezon önce!
 
Galatasaray’da savunmanın solu için transfer edilen Nagatomo’nun hücum faaliyetleri pek parlak değil. Nagatomo 3 sezondur skora doğrudan katkı yapamadı. Japon oyuncunun son asisti 2014-15 sezonunda. 
 
Maliyeti 1,55 milyon avro
 
G.Saray Nagatomo transferini KAP’a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonuna kadar kiraladığı Japon oyuncu için Inter’e 700 bin avro kiralama bedeli ödeyecek. Yeni transfer Nagatomo ise sezon sonuna kadar Galatasaray’dan 850 bin avro sabit ücret alacak.
 
Fernandao 1 ay daha yok
 
Galatasaray’da iyileşmesi beklenen Fernando Reges’ten şok bir haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada iç yan bağlarında 3. derece yırtık bulunan ve kemik iliği ödemi oluşan Brezilyanın tedavisine Portekiz’de devam edileceği bildirildi. Fernando’nun minimum 1 ay daha oynamasının zor olacağı, hatta 2 ayı da bulabileceğini ifade ediliyor. Başarılı orta sahanın ön çapraz bağında da problem olabileceğini belirtilirken, kemik iliği ödeminin güçlendirme çalışmaları sırasında oluşmasının muhtemel olduğu vurgulandı. 
 
Emrah Portekiz’de
 
Galatasaray’da 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Emrah Başsan, sürpriz bir transfere imza attı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu transferin son günü Portekiz 1. Ligi ekiplerinden Vitoria Setubal’a imza attı.
 
Okaka geldi gitti! 
 
Transferin son gününde de Galatasaray hareketli saatler yaşadı. İtalyan forvet Stefano Okaka için Watford ile anlaşıldı. Ancak 28 yaşındaki futbolcunun işlemleri yetişemeyeceği için transfer iptal oldu. 
 
Açar’ın yerine Üner
 
Galatasaray’da yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden ve bu talebi kabul gören Celal Açar’ın yerine Dinç Üner’in atandığı duyuruldu. Açar, görev dağılımından duyduğu memnuniyetsizlik sebebiyle istifa etmişti.