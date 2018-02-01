Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Dursun Özbek'ten boşalan Kulüpler Birliği Başkanlığına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman seçildi. Fikret Orman başkanlık seçiminde 18 kulübün 17'sinin oyunu aldı. Tek çekimser oy kulanan kulüp ise Fenerbahçe oldu.

Kulüpler Birliği Başkanı olarak ilk açıklamasını yapan Orman; "Herkese teşekkür ederim. Arkamızdan iyi bir şekilde anılan işler yapmak için uğraşacağız. Hayırlı olsun. Biz elimizden geldiğince Türk sporuna hizmet etmeye gayret edeceğiz. Aydan aya yapılan toplantılar yerine ay içerisinde daha fazla çalışma yapacağız." dedi.