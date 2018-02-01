Ara transferde kadroya katılması beklenen tecrübeli oyuncu ile sezon sonunda geçerli olmak üzere anlaşma sağlandı.
Asamoah'ın 3 yıllık imza atacağı öğrenildi... Sezon bitiminde tecrübeli oyuncu sarı kırmızılı formayı sırtına geçirecek. (Ajansspor)
BAŞA DÖN
Ara transferde kadroya katılması beklenen tecrübeli oyuncu ile sezon sonunda geçerli olmak üzere anlaşma sağlandı.
Asamoah'ın 3 yıllık imza atacağı öğrenildi... Sezon bitiminde tecrübeli oyuncu sarı kırmızılı formayı sırtına geçirecek. (Ajansspor)
Etiketler : Galatasaray,Asamoah,