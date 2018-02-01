Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ara transferde kadroya katılması beklenen tecrübeli oyuncu ile sezon sonunda geçerli olmak üzere anlaşma sağlandı.

Asamoah'ın 3 yıllık imza atacağı öğrenildi... Sezon bitiminde tecrübeli oyuncu sarı kırmızılı formayı sırtına geçirecek. (Ajansspor)

