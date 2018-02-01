Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Galatasaray maç özeti izle linki golleri ile geniş özeti haberimizde. geçen senenin Türkiye Kupası şampiyonu Konyaspor Galatasaray ile Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında kendi evinde karşı karşıya geldi. 40. dakikada Linnes'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Konyaspor, 50. dakikada Sinan Gümüş ve 55. dakikada Serdar Aziz'in gollerine engel olamadı. Mücadele bu skorla bitecek diye beklerken yeni transfer Jahovic sahneye çıktı ve 90+2. dakikada müthiş bir golle takımına beraberliği getirdi. Eşleşmenin rövanşı 8 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Tur atlayan taraf yarı finalde Teleset Mobilya Akhisar-Kayserispor eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.

Konyaspor 2-2 Galatasaray Özeti Golleri izle (Türkiye Kupası maç Özetleri İZLE)

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Kemal Yılmaz (xx), Asım Yusuf Öz (xx)

ATİKER KONYASPOR: Calgren (xx)- Skubic (xx), Moke (x) (Dk. 57 Filipovic x), Selim Ay (xx), Eren Albayrak (xx), Amir Hadziahmetovic (xx), Jens Johsson (xx), Ömer Ali Şahiner (x) (Dk. 57 Jahovic x), Mehdi Bourabia (xx), Musa Araz (xx) (Dk. 79 Fofana x), Orkan Çınar (xx)

GALATASARAY: Eray İşcan (xx)- Linnes (xx), Koray Günter (xx), Serdar Aziz (xxx), Hakan Balta (xx) (Dk. 71 Latovlevici x), Donk (xx), Selçuk İnan (xxx), Belhanda (xx), Yasin Öztekin (xx) (Dk. 79 Rodrigues x), Eren Derdiyok (xx) (Dk. 63 Gomis x), Sinan Gümüş (xx)

GOLLER: Dk. 40 (KK) Linnes, Dk. 90+1 Jahovic (Atiker Konyaspor) - Dk. 50 Sinan Gümüş, Dk. 55 Serdar Aziz (Galatasaray)

SARI KART: Selim Ay (Atiker Konyaspor)

KONYASPOR 2-2 GALATASARAY (GENİŞ ÖZET)



Maçın normal ve uzatma süresi sona erdi.



90+3' Sert bir şut; fakat top çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken oyuncu Younes Belhanda (GALATASARAY).

90+2' Selim Ay asist yaptı.

90+2' GOOL! Adis Jahovic kafa vuruşuyla beraberlik golünü atıyor. Durum 2-2 oldu.

90' 4. Hakem 2. Devre sonuna 3 dakika ekleneceğini gösteren tabelayı kaldırdı.

88' Bafetimbi Gomis (GALATASARAY) isabetsiz bir vuruş yaptı; top kaleyi bulmadı.

88' KONYASPOR takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Orkan Cinar.

84' GALATASARAY , Garry Rodrigues ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı... Aut.

80' KONYASPOR takımı golü bulabilirdi ama Jens Jonsson çektiği şut çerçeveyi bulmadı.



79' KONYASPOR için oyuncu değişikliği. Musa Araz çıkan oyuncu, Moryke Fofana giren oyuncu.

79' Yasin Öztekin sahadan çıkan oyuncu, Garry Rodrigues maça dahil olan oyuncu.

78' Evet sevgili izleyiciler, şimdi Selçuk İnan, sahanın sağ tarafından köşe atışını kullanacak.

75' Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium stadında, KONYASPOR takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

75' Nejc Skubic şutu kaleyi buldu. GALATASARAY takımı kontrollü bir şekilde golü engelledi.

74' KONYASPOR takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Orkan Cinar.

73' Bafetimbi Gomis, takımı adına tehlikeli bir pozisyon yakaladı fakat gol ile sonuçlandıramadı.

71' Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium stadında oynanan maçta GALATASARAY oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Iasmin Latovlevici, sahayı terk eden oyuncu Hakan Balta.

67' KONYASPOR , Adis Jahovic ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı... Aut.

64' Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium stadında yarım kalan maç hakem kararıyla devam edecek.

64' Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium stadında, Eren Derdiyok sakatlandı ve sahayı terk ediyor. Yerine giren oyuncu Bafetimbi Gomis.

62' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi yapılması için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Eren Derdiyok (GALATASARAY)

61' Maçın hakemi Bülent Yildirim, GALATASARAY takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

58' Konya şehrinde Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium stadyumunda oynanan maçta KONYASPOR defansı yerinde müdahaleyle Sinan Gümüs şutunu engellemeyi başardılar.

58' Sarı kart gören oyuncu Selim Ay

57' KONYASPOR oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Adis Jahovic, çıkan oyuncu Ömer Ali Sahiner.

57' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Moke, oyuna giren oyuncu Petar Filipovic.

55' Golde asisti yapan oyuncu; Selçuk İnan.

55' GOOL! Aziz,Serdar (GALATASARAY) kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü atıyor! Durum şu an 1-2.

51' KONYASPOR takımı Amir Hadziahmetovic ile gole çok yaklaştı.

50' Younes Belhanda asist yaptı.



50' GOOL! Sinan Gümüs takımı adına beraberlik golünü attı. 1-1



46' Maçın ikinci yarısı başladı.

Ve birinci devre bitti. Oyuncular soyunma odasına yöneldiler.

43' KONYASPOR , Mehdi Bourabia ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı... Aut.

41' Süt! Fakat top kaleyi bulmuyor. KONYASPOR takımında şutu çeken oyuncu Ömer Ali Sahiner.

40' GOOL! Topu kendi kalesine atan oyuncu Martin Linnes . Durum şimdi 1-0.

34' Gole yaklaşan takım GALATASARAY oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Sinan Gümüs.

31' Yasin Öztekin çerceveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol cizgisini geçmedi.

20' Evet sevgili izleyiciler, şimdi Selçuk İnan, sahanın sağ tarafından köşe atışını kullanacak.

17' Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium stadında, KONYASPOR takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

17' Orkan Cinar harika şut! Fakat GALATASARAY defansı topun daha ileri gitmesini engelliyor.

12' Gole yaklaştılar! GALATASARAY takımından Selçuk İnan çektiği şut direkten dönüyor.

11'Musa Araz çektiği şut direkten dönüyor.

7' Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium stadında, Orkan Cinar sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

1' Konya şehrinde maçın hakemi mücadeleyi başlatan düdüğü çaldı.

ATİKER KONYASPOR-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor maçının kadrosuna göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'de 8 değişikliğe gitti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, kalede Muslera'nın yerine Eray İşcan'a görev verdi. Fatih Terim, Osmanlıspor maçının ilk 11'inde oynattığı Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Tolga Ciğerci, Feghouli ve Rodrigues'in yerine Linnes, Koray Günter, Serdar Aziz, Hakan Balta, Belhanda, Donk ve Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü.

Galatasaray takımında sakatlığı bulunan Fernando Reges ise kadroda yer almadı.

- Atiker Konyaspor cephesi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise ligin 19. haftasında oynadıkları Gençlerbirliği maçının kadrosuna göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Yeşil-beyazlılarda Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Serkan Kırıntılı, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Milosevic, Vedat Bora ve sakatlanan Yatabare, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer almadı. Atiker Konyaspor'da bu oyuncuların yerine Carlgren, Eren Albayrak, Selim Ay, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic ve Musa Araz ilk 11'de görev aldı.

Öte yandan Atiker Konyaspor'da yeni transferlerden kaleci Emrullah Şalk ve Jahovic yedek kulübesinde bulunurken, Eto'o ve Volkan Şen kadroya dahil edilmedi.

Ev sahibi takımın taraftarları, Galatasaray maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran yeşil-beyazlılar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Galatasaray taraftarı da tribündeki yerlerini alarak, takımlarını Konya deplasmanında destekledi.

KONYASPOR VE GALATASARAY'IN KUPA SERÜVENİ

Kupanın 5. turunda Sivas Belediye'yi 5-1'lik galibiyet ve 2-1'lik yenilgiyle eleyen Galatasaray, Son 16'da Bucaspor'u 3-0'lık sonuçlarla geçmişti. Konyaspor ise Batman Petrol ve Trabzonspor engellerini aşarak Galatasaray'a rakip olmuştu.

Eşleşmenin rövanşı 8 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Tur atlayan taraf yarı finalde Teleset Mobilya Akhisar-Kayserispor eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.

KUPADA 3. RANDEVU

Galatasaray geçtiğimiz sezonlarda Konyaspor ile iki kez Türkiye Kupası'nda eşleşti. Bunlardan ilki 1990-91 sezonundaydı. Roman Kosecki'nin ilk çıktığı resmi maç olma özelliğini de taşıyan 6. Kademe maçında Galatasaray, Prekazi'nin 85. dakikada attığı frikikle turlamıştı. Takımımız o sezon kupanın sahibi olmuştu. Bir diğer eşleşme ise 2014-2015 futbol yılındaydı. Son 16 Turu'ndaki maçta Galatasaray, Burak, Sneijder (2) ve Olcan'ın golleriyle 4-1 kazanırken o sezon da takımımız kupanın kazananı olmuştu.

Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-0 yenerken iki takım ligde ise toplam 33 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 26'sını Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazanmıştı. 5 mücadele ise berabere sonuçlanmıştı.

Galatasaray’ın Atiker Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

36. GALATASARAY KONYASAPOR MÜCADELESİ

Atiker Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 28 kez galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise iki kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 müsabakada ise kazanan çıkmadı. İki takım 1990-1991 ile 2014-2015 sezonlarında Türkiye Kupası'nda mücadele etti. Söz konusu maçlarda Galatasaray galip geldi. İki takımın bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasını Galatasaray, deplasmanda 2-0 kazandı.

KONYASPOR EN SON 2003’TE GALİP GELMİŞTİ

Konyaspor, Galatasaray'a karşı en son galibiyetini ligde 2003-2004 sezonunda 13 Eylül 2003 tarihinde Konya'daki maçta aldı. Bundan sonraki 22 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında sarı-kırmızılılar 19 kez rakibini mağlup etti. 4 müsabaka da berabere bitti.